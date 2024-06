Ein Talisman, der beim Fußballspiel Glück bringen soll, ein Blick ins Horoskop, ein homöopathisches Mittel gegen die Erkältung: Unwissenschaftlichen Helferlein begegnet man im Alltag in verschiedenen Formen. Doch während ein harmloses Ritual in Stresssituationen helfen kann und man nicht bei jedem Wehwehchen Antibiotika braucht, stellen evidenzlose Verfahren und der Glaube an Verschwörungserzählungen ein reales Risiko dar. Vier Fragen und Antworten zu einem unterschätzten Problem.

Selbst ohne Wirkstoff kann ein Präparat für eine Verbesserung der Symptome sorgen, wenn die Patienten eine Wirkung erwarten oder erhoffen. APA/dpa/Marijan Murat

Wie viele Menschen sind abergläubisch?

Ein Zehntel bis ein Drittel der österreichischen Bevölkerung bezeichnet sich als abergläubisch oder hält übersinnliche Phänomene für wahr – von Gedankenübertragung bis zu bestimmten Unglücksboten. Die Zahlen sind im deutschsprachigen Raum konstant. Manche Fachleute sehen aber auch Trends, etwa bei Personen, die für Astrologie offen sind (mindestens 20 Prozent): In ähnlichem Ausmaß, in dem Menschen den christlichen Kirchen den Rücken zukehren, finden sie mehr oder weniger spirituelle "Glaubensalternativen". Das gilt von Gen-Z-Anhängerinnen über Millennials bis zu älteren Generationen.

Extremfälle sind jene zehn Prozent, die der Wissenschaft generell in mehreren Belangen sehr skeptisch gegenüberstehen und sich lieber auf andere Erklärungsversuche verlassen dürften. Während Österreich zu den wissenschaftsskeptischen Ländern Europas gehört (mehr als ein Drittel verlässt sich lieber auf den Hausverstand), ist Aberglaube in anderen Weltregionen noch stärker verbreitet.

Wie kann man unsere Neigung, an Übersinnliches und Unwissenschaftliches zu glauben, erklären?

Dabei helfen verschiedene Phänomene der kognitiven Verzerrung. Der sogenannte Barnum-Effekt beschreibt, warum vielen Menschen die Beschreibung des eigenen Sternzeichens plausibel und passend erscheint: In allgemeinen und eher positiven Aussagen finden wir oft Aspekte, mit denen wir uns identifizieren und die wir auf unsere persönliche Situation übertragen können. Ein Beispiel: "Wenn es darauf ankommt, kann man sich auf Sie verlassen."



Außerdem hat das menschliche Gehirn Probleme damit, enorme und winzige Zahlenwerte und Wahrscheinlichkeiten zu begreifen. Wenn man glaubt, es könne kein Zufall sein, dass man gerade erstmals seit langem wieder an die liebe Tante dachte und kurz darauf erfährt, dass sie einen Unfall hatte, heißt das nicht, dass das kein Zufall sein kann. Eher hat man auf die vielen Male vergessen, an denen man sich Sorgen um andere Menschen gemacht hat, ohne dass diesen etwas zugestoßen ist.



Und wir sehnen uns nach einem Gefühl der Kontrolle sowie runden, einfachen Erzählungen in einer komplexen Welt. Hinzu kommen die Lebensumstände: Aktuelle Krisen sorgen für Unsicherheit, und wer etwa im Gesundheitssystem schlechte Erfahrungen macht, sucht die zweite Meinung vielleicht nicht in evidenzbasierter Medizin, sondern in alternativen Heilangeboten.

Der Barnum-Effekt erklärt, warum viele Menschen an unwissenschaftliche Prophezeiungen und Deutungen glauben. APA/AFP/Stringer

Ist an Gedankenübertragung, Astrologie und Homöopathie wirklich nichts dran?

Zwar können wir etliches in unserer Umwelt nicht bis ins letzte Detail wissenschaftlich erklären, doch in vielen Fällen gibt es zugleich rationale Erklärungen für scheinbar übersinnliche Phänomene.



Studien zeigen seit Jahrzehnten etwa, dass es keinen aussagekräftigen Zusammenhang zwischen Geburtszeitpunkt und Persönlichkeit gibt und, dass homöopathische Behandlungen keine signifikante Wirkung haben. Forschungsarbeiten, die den Zuckerkugeln und Tinkturen Heilkräfte attestieren sollen, haben niedrige wissenschaftliche Standards, vieles wird bei negativem Ergebnis gar nicht erst veröffentlicht. Nur der Placebo-Effekt trägt zum Nutzen bei. Auch ohne Wirkstoff kann ein Präparat für eine Verbesserung der Symptome sorgen, wenn die Patientinnen und Patienten eine Wirkung erwarten oder erhoffen.

Aber sind solche Methoden gefährlich?

Problematisch werden sie, wenn Betroffene finanziell ausgebeutet werden und andere Hilfsangebote zurückweisen. Das ist unter anderem deshalb riskant, weil der Placebo-Effekt größer ist, wenn man mehr Geld für ein Mittel ausgibt. In der Herstellung sind homöopathische Mittel günstig, weil sie per Definition keinen Wirkstoff enthalten. Aus diesem Grund werden sie aber auch nicht reguliert. Wer sie empfiehlt, verleiht wirkstofffreien Substanzen den Anschein von Glaubwürdigkeit.



Ernste Beispiele verdeutlichen, dass durch "alternative Behandlungen" medizinisch wirksame Therapien verzögert oder gar nicht durchgeführt werden, wie zuletzt zwei Todesfälle in Kärnten zeigten. Den involvierten Wunderheilern, einem Arzt mit Energetikerschein und einem selbsternannten Alchemisten, wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, die Ermittlungen laufen. Im Fall von Verschwörungserzählungen wiederum besteht das Risiko, dass Anhängerinnen sich sozial isolieren und fragwürdigen bis demokratiefeindlichen und gefährlichen Gruppen anschließen. (Julia Sica, 28.6.2024)