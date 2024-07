Auf dem Max-Winter-Spielplatz (zweiter Bezirk) sausen die Kinder durch die bunten Wasserringe. Wer traut sich? © Christian Fischer

Praterstern (2. Bezirk)

Das ist hier kein Spielplatz im klassischen Sinn, aber eines kann ich versprechen: Wenn man mit Kindern hierherkommt, werden sie garantiert spielen. Auf dem Vorplatz des Pratersterns gibt es seit letztem Jahr ein Wasserspiel mit einer Größe von 500 Quadratmetern. Das Wasser kommt über Bodendüsen nach oben geschossen. Es wird gesprüht oder vernebelt. Besonders am späten Nachmittag oder Abend ist es hier lustig. Dann laufen haufenweise Kinder durch den Sprühnebel und springen über die Wasserfontänen. Die Eltern sitzen meist auf einer Bank am Rand und beobachten das lustige Treiben. Die perfekte Abkühlung auf dem Weg nach Hause.

Am Praterstern freuen sich vor allem die Kinder über die Wasserdüsen im Boden. © Christian Fischer

Hubert-Marischka-Park (6. Bezirk)

Der kleine Park im sechsten Bezirk ist der perfekte Ort für alle, die im Stadttrubel Erholung und Abkühlung suchen. Einmal betreten, staunt man nicht schlecht, was es hier alles gibt: etwa einen Wasserspielplatz mit Bachlauf und Schaufelrad oder einen Sandspielplatz mit Schatzkiste, Segelboot, Hängematte und Kletternetz. Im Winter sieht es hier immer etwas trist aus, im Sommer kommt aber Karibikfeeling auf. Da erobern die kleinen Piraten mit Schaufeln bewaffnet die Gatschzone. Wichtig: Die vielen Bäume spenden genügend Schatten.

Viertel Zwei (2. Bezirk)

An alle Eltern, die an einem Sommernachmittag oder -abend gemütlich mit einem Aperolspritzer draußen sitzen und nicht ständig dem Kleinkind hinterherlaufen möchten: Hier kommt der absolute Geheimtipp. Im Viertel Zwei (zweiter Bezirk) vor dem Restaurant Glashaus gibt es einen Springbrunnen mit etwa fünf bis zehn Meter hohen Wasserfontänen. Rundherum stehen sogar Sitzbänke (extra für uns Eltern, glaube ich). Einfach Badehose und Handtuch einpacken. Dort sind immer pritschelnde Kinder im Wasser, und die Menschen, die aus den Büros kommen, lächeln freundlich über den Anblick.

Wasserspielplatz Donausinsel (22. Bezirk)

In Wien gibt es zwei große Wasserspielplätze. Den am Wasserturm im 10. Bezirk und den auf der Donauinsel im 22. Bezirk. Beide sind toll und kostenlos. Aber meist ist hier sehr viel los. Mein Favorit ist der Wasserspielplatz auf der Donauinsel, weil er schattiger ist und weil wir Eltern die Möglichkeit haben, zwischendurch in die Donau schwimmen zu gehen. Größere Kinder können hier viel entdecken, etwa eine Wasserspirale mit Kurbelbetrieb, Wasserräder oder eine echte Schiffsschleuse. Das Wasser für die Spielgeräte kommt aus der Hochquellenleitung, deswegen ist es sehr kalt. Für Kleinkinder gibt es einen eingezäunten Spielbereich zum Pritscheln.

Der Wasserspielplatz auf der Donauinsel eignet sich vor allem für Kinder zwischen 2 und 8 Jahren. Bei Schönwetter gibt es hier sogar Spielplatzbetreuung von den Wiener Kinderfreunden von 10 bis 18 Uhr. Dann können die Kinder malen, basteln und spielen. Heribert Corn

Altes AKH (9. Bezirk)

Der Spielplatz im Alten AKH ist vor allem bei Eltern von kleinen Kindern sehr beliebt. Dort gibt es eine wunderbare Sand- und Schlammanlage, in der die Kleinen ewig lang pritscheln und herumgatschen können. Ein Tages- oder Halbtagesausflug dorthin zahlt sich auch für Familien aus anderen Bezirken aus, denn im Innenhof der Parkanlage gibt es einige Biergärten, wo man gemütlich essen kann. Die Lokale sind alle sehr kinderfreundlich. Beim Salettl etwa sitzt man wie am Strand auf Liegen, die Fußball-EM wird übertragen, und die Kleinen spielen derweil im Sand.

Max-Winter-Platz (2. Bezirk)

Der Wasserspielplatz im Stuwerviertel ist noch immer ein Geheimtipp, weshalb selbst an heißen Tagen recht wenig los ist. Früher war hier einmal ein Familienbad, aus dem dann ein großer Spielplatz wurde. Jetzt findet man am Spielplatz einen Leuchtturm mit Rutsche, ein Piratenschiff, einen Bachlauf mit Sand-Matsch-Zone. Das Highlight im Sommer sind aber die sich drehenden Wasserblumen, die bunten Wasserringe und Bodendüsen. Im Schatten zwischen den Bäumen gibt es Hängematten zum Chillen. Die Pizzeria il Mercato am Vorgartenmarkt ist gleich ums Eck. Was gibt es Besseres als Sonne, Wasser und Pizza?

Am Max-Winter-Platz im 2. Bezirk bleibt kein Kind trocken. © Christian Fischer

Theodor-Körner-Park (12. Bezirk)

Vor etwa acht Jahren wurde der Spielplatz (im zwölften Bezirk) nach den Wünschen von Schülerinnen und Schülern umgestaltet. Heraus kam ein Wasserspielplatz, der besonders gern im Sommer besucht wird. Im Wasserwald stehen große Säulen, aus denen Wasser spritzt. Hier bleibt garantiert kein Kind und kein Erwachsener trocken, denn manchmal laufen hier auch die Großen durch. Chillig: Auf den Wiesen rundherum stehen bunte Liegestühle. (Nadja Kupsa, 7.7.2024)