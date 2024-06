Die Flucht in Verschwörungserzählungen entbindet angesichts komplexer Probleme von der eigenen Verantwortung und ist gerade deswegen gefährlich

Verschwörungsideologien suggerieren oft, dass ein wissenschaftlich belegtes Problem gar nicht existiert, sondern nur von nebulösen "Mächtigen" erfunden wurde. IMAGO/aal.photo

Verschwörungsmythen faszinieren die Menschheit seit jeher. Schon im Mittelalter wurden Juden und angebliche Hexen für Seuchen, Naturkatastrophen und allerlei anderes unerklärliche Unglück verantwortlich gemacht. Unterstützt von einem Netzwerk an Fake-Informationen und gewissen politischen Strömungen haben Verschwörungserzähler und Pseudowissenschafter heute wieder Hochkonjunktur. Sie warnen entgegen allen wissenschaftlichen Beweisen vor Impfungen und bezeichnen die Warnungen tausender Klimaforschender als "von oben" gesteuerte Panikmache.



Einer schwer kontrollierbaren globalen Pandemie oder dem Klimawandel gegenüberzustehen erzeugt Hilflosigkeit und Überforderung. Während die einen sich verzweifelt auf die Straße kleben, flüchten sich andere in Verschwörungserzählungen. Diese suggerieren, dass das Problem gar nicht existiert, sondern nur von nebulösen "Mächtigen" erfunden wurde. Das ist tröstlich, dient als Ventil der eigenen Unzufriedenheit und entbindet von der eigenen Verantwortung. Doch es ist gleichzeitig gefährlich, denn ein Problem wie die gut dokumentierte Erderhitzung löst sich dadurch ja nicht in Luft auf. Um die riesigen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, müssen wir uns ihnen stellen und Lösungen finden. Auf Basis wissenschaftlicher Evidenz. (Martin Stepanek, 28.6.2024)