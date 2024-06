In Japan, Südkorea oder Taiwan ist es normal potentielle Partner nach der Blutgruppe zu fragen. Das liegt an der weit verbreiteten Blutgruppendeutung

Mithilfe der Blutgruppen-Klassifizierung versuchte das Japanische Kaiserreich in den 1930ern seine Truppen einzuteilen. imago stock & people

Hierzulande wissen viele gar nicht, welcher Blutgruppe sie angehören. Kaum einer würde auf die Idee kommen, auf einer Dating-Plattform nach der Blutgruppe eines Matches zu fragen. In Japan, Südkorea oder Taiwan ist das jedoch gang und gäbe. Denn in diesen ostasiatischen Ländern ist die pseudowissenschaftliche Blutgruppendeutung weit verbreitet.

Nachdem der Österreicher Karl Landsteiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts das AB0-System der Blutgruppen entdeckt hatte, haben sich Eugeniker und schließlich Nationalsozialisten Blutgruppen für ihre unwissenschaftliche Rassenlehre angeeignet.

Das Japanische Kaiserreich versuchte in den 1930ern mithilfe der Blutgruppen-Klassifizierung seine Truppen einzuordnen. Die Massen erreichte der Glaube durch ein 1970 erschienenes Buch des Journalisten Masahiko Nomi, der keine medizinische Ausbildung hatte. Bis heute berichten Menschen mit der Blutgruppe B, die als egoistisch gelten, oder AB, die als exzentrisch abgestempelt werden, von Diskriminierung am Arbeitsplatz oder in der Partnersuche. Der blinde Glaube an Astrologie wirkt dagegen harmlos. (Isadora Wallnöfer, 28.6.2024)