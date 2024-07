Landwirt Maximilian Hardegg schreibt in seinem Gastkommentar, dass es in "erster Linie um einen Bewusstseinswandel, auch in der Agrarverwaltung", gehen sollte.

Die 800.000 Menschen, die in Österreich Land- und Forstwirtschaft betreiben, haben eines gemeinsam: Sie denken in Generationen und wollen die Betriebe in einem besseren Zustand übergeben, als sie ihn übernommen haben. Neben einer ökonomisch tragfähigen Betriebsbasis gehört auch eine soziale Komponente dazu, schließlich leben meist mehrere Generationen unter einem Dach, und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen oft ein ganzes berufliches Leben in einem Betrieb. Und last, but not least ist der ökologische Zustand eines Betriebes von großer Bedeutung, angefangen von fruchtbaren, ertragreichen Böden über tierartgerechte Nutztierhaltung bis hin zu einer intakten Natur, voll von Leben.

Das EU-Renaturierungsgesetz sorgt für viel Aufregung – nicht nur in der Koalition. Foto: IMAGO/Jan Eifert

Genau hier setzt die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur – das EU-Renaturierungsgesetz – an, und es gibt da zweifelsfrei noch viel zu tun. Viele Landwirtinnen und Landwirte sehen in Feldvögeln immer noch Fressfeinde für die Ernte, auch andere Bewirtschafter der Kulturlandschaft wie Wassergenossenschaften, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Straßenverwaltungen haben für diese oft wenig übrig. So entstehen die Bilder einer ausgeräumten, sauberen Natur, alles ist ausgemäht, jede Böschung und jeder Graben, alles sehr zum Nachteil der Biodiversität. Zu Recht fragt man sich: Wo sollen Rebhuhn, Feldlerche und Kiebitz brüten, wo sollen Stieglitz und Eisvogel aufpflocken und zur Jagd gehen?

Ganz anders

Es geht also in erster Linie um einen Bewusstseinswandel, auch in der Agrarverwaltung, und dieser setzt zweifelsfrei ganz vorne an, nämlich in der Bildung an Fachschulen und Universitäten. Hier braucht es echte Naturkunde mit Schwerpunkt Biodiversität und eine freiwillige Weiterbildung aller Naturbewirtschafter. Eine besondere Rolle nehmen hier Leuchtturmprojekte und Pionierbetriebe ein, sie regen zur Nachahmung an.

Österreich hat im Rahmen des EU-Beitritts 1995 ein freiwilliges Agrarumweltprogramm angeboten, welches sich seither mit mehr als 80 Prozent Teilnahmequote großer Beliebtheit erfreut. Unser Land würde ohne dieses ÖPUL genannte Programm heute sicher ganz anders aussehen. Genau an dieser Basis sollte man ansetzen und versuchen, die Teilnahmequote zu erhöhen und die an der Landbewirtschaftung Beteiligten zu motivieren, noch mehr und zielgerichteter für die Natur zu arbeiten. Das wird aber nur funktionieren, wenn es freiwillig ist und die Menschen nicht das Gefühl bekommen, enteignet zu werden. Vielmehr müsste der Gesetzgeber die Landwirtinnen und Landwirte für das bisher Erreichte loben und ihnen offiziell die Aufgabe für die Erhaltung der Natur in Eigenverantwortung übertragen und gleichzeitig für diese gesamtgesellschaftliche Leistung eine öffentliche Unterstützung und Amtshilfe anbieten.

Negative Erfahrung

Ein ordnungspolitisches Drüberfahren über die Landbewirtschafter wird sicherlich nicht funktionieren, dazu gibt es in Europa mit den Natura-2000-Schutzgebieten schon reichlich negative Erfahrung. Hier wurden die Landbewirtschafter nicht eingebunden, mit dem Erfolg, dass eher gegen als für die verordneten Naturschutzziele gearbeitet wird.

Schon der deutsche Wiederaufbaukanzler und Gründer der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, hat festgehalten, dass die "Wirtschaft ein Spiegelbild der Gesellschaft" sei. Wollen wir wirklich Landbewirtschafter, die ordnungspolitisch und bürokratisch eingeengt und niedergedrückt werden? Schlafen wir nicht besser, wenn wir wissen, dass da draußen Menschen sind, die sich freiwillig und mit großem Engagement um unsere Lebensgrundlage, nämlich eine intakte Natur, kümmern? Ich bin überzeugt davon, dass die private Erhaltung der Natur nur im Geiste von Freiwilligkeit und Eigenverantwortung funktionieren kann. (Maximilian Hardegg, 14.7.2024)