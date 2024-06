Radiotipps für Freitag

9.05 MAGAZIN

Kontext Neue Sachbücher über Verjüngung, Tyrannei, Gemeinschaft und Küssen. Bis 9.45, Ö1

14.05 KONZERT

In Concert: The Kinks Live in den USA und in Zürich in den Jahren 1979/80. Bis 15.30, Ö1

18.25 MAGAZIN

Europajournal Themen sind Ungarn, Groß­britannien, die Ukraine und die Niederlande. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Batterien made in EU Was es für eine europäische Batterieproduktion braucht. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 28.6.2024)