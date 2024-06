Liebe Standard-Community,

ich habe sowohl in meinem persönlichen Umfeld als auch in den hitzigen Diskussionen der Kommentarsektion bemerkt, dass sich viele von der aktuellen parteipolitischen Landschaft in Österreich nicht vertreten fühlen. Manche wählen aus Protest rechte Parteien, weil bestimmte Themen von den linken Parteien nicht aufgegriffen werden. Das lässt mich fragen, ob in der demokratischen Parteienlandschaft Österreichs vielleicht eine Partei fehlt, die die Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern am meisten am Herzen liegen, aufgreift.

Daher eine offene Frage an euch: Wenn ihr die drei wichtigsten Themen benennen und mögliche Lösungsansätze skizzieren könntet, die von der Politik vertreten werden sollten, welche wären das? Vielleicht nehmen sich die demokratischen Parteien die Zeit, die wirklichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu lesen und zu berücksichtigen.

