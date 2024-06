Google wird in Italien Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe vorgeworfen. REUTERS/Steve Marcus

Der italienische Fiskus wirft dem US-Konzern Google Steuerhinterziehung in Höhe von rund einer Milliarde Euro vor. Auch die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt in dieser Angelegenheit, so die Tageszeitung Sole 24 Ore in ihrer Donnerstagausgabe. Vor sieben Jahren hatte Google 306,6 Millionen Steuern an die italienischen Steuerbehörden gezahlt und damit einen langjährigen Rechtsstreit beigelegt.

Die Staatsanwaltschaft Mailand hat auch Ermittlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung gegen eine Gesellschaft der Gruppe Campari aufgenommen. Ins Visier der Ermittler ist die luxemburgische Holdinggesellschaft Lagfin geraten, berichtete Sole 24 Ore am Donnerstag. Die Ermittlungen betreffen zwei Manager.

Laut der Anklageschrift soll die luxemburgische Holdinggesellschaft des Spirituosenherstellers eine "Betriebsstätte" in Italien unterhalten und für die Jahre 2018 bis 2020 Steuern in Höhe von über einer Milliarde Euro nicht gezahlt haben. Die Anwälte des Konzerns haben nun 60 Tage Zeit, um ihre Gegenargumente im Steuerverwaltungsverfahren vorzubringen, danach können die Einsprüche eingereicht werden. (APA, 27.6.2024)