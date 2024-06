Jetzt anhören: Eine Hausdurchsuchung beim Signa-Gründer hat von teuren Waffen bis zu Chatprotokollen einiges zutage gefördert. Was haben die Ermittler jetzt vor?

Es war einiges los rund um die Innsbrucker Villa des Signa-Gründers und Ex-Milliardärs René Benko: Polizei, Spezialkräfte, Drohnen.

Was die Ermittler in Tirol und auch Wien sichergestellt haben, könnte neuen Schwung in die Ermittlungen rund um die Signa-Pleite bringen: von Schusswaffen über einen Porsche bis hin zu Chatprotokollen.

Die Verdachtslage verdichtet sich immer weiter. Hat Benko versucht, die Finanzen seines Firmenimperiums zu verschleiern, um aufgeregte Investoren zu täuschen und Schaden von sich selbst abzuwenden?

Darüber sprechen Renate Graber und Fabian Schmid vom STANDARD im Podcast. (red, 27.6.2024)