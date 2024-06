Zeitvertreib war gestern: Heute sitzt man ruhig im Flugzeug und konzentriert sich aufs Nichtstun. Zumindest suggeriert das der neueste Trend "Raw-Dogging". Getty Images

In den sozialen Medien, allen voran Tiktok, geht ein neuer Trend um: "Raw-Dogging". Ein Begriff, der schwer zu übersetzen ist, am ehesten noch mit "ohne Gummi", im Sinne von: ungeschützter Geschlechtsverkehr, wie es beispielsweise der Focus wissen will. Dabei hat die Praxis nichts mit Sex zu tun.

Es geht viel mehr darum, eine Flugreise ohne nennenswerte Ablenkung zu überstehen: keine Filme, kein Buch, keine Musik, kein Schlaf, Stillsitzen ... Sogar auf Essen und Trinken wollen manche "Raw-Dogger" verzichtet haben. Und das stundenlang.

Der Sinn dieses Trends soll sein, sich selbst zu fordern und seinen Geist zu stärken, so erklären es einige der Menschen auf Tiktok, die "Raw-Dogging" schon selbst ausprobiert haben. Der skurrile Trend ist laut New York Post also eine Art Test der Willensstärke.

Vor allem Männer, vereinzelt auch Frauen, sollen darauf abfahren. Möglicherweise, weil der Trend lose von der Serie Hijack übernommen worden sein soll, in der der von Idris Elba gespielte Sam Nelson bei einer Flugzeugentführung sieben Stunden stoisch nach vorn starrt. Auf Tiktok gibt es zahlreiche Videos, bei denen Menschen von ihren Erfahrungen beim "Raw-Dogging" erzählen. "Habe gerade einen Sieben-Stunden-Flug 'geraw-doggt'", schreibt Nutzer oiwudini. "Keine Kopfhörer, kein Film, kein Wasser, nichts. Unglaublich. Die Kraft meines Willens kennt keine Grenzen." Ein andere will das Ganze sogar 15 Stunden durchgehalten haben.

"Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die einen Flug 'raw-doggen'", stellte wiederum die Tiktok-Nutzerin wunderfullymichelle erstaunt in einem Video fest. Zu sehen: Männer, die stur geradeaus schauen und einfach nichts tun. Immer noch besser als rumpöbeln. (max, 27.6.2024)