für 15 Minuten Ruhm müssen viele Menschen lange in ihren Traum investieren. Für eine junge Frau in Nashville, Tennessee, haben wenige Sekunden gereicht, um von so mancher Newsplattform als die "most viral video sensation of the year" bezeichnet zu werden. Drei Sekunden, in denen die Frau namens Hailey auf eine schlüpfrige Frage eine sehr direkte Antwort gab. Doch wie entstehen solche Memes und was sind die Faktoren, die zur ihrer Verbreitung beitragen? Die kurze Antwort: "Sex sells" alleine ist kein Konzept.

Wussten Sie, dass das deutsche Bundeskriminalamt über ein Vermögen von 50.000 Bitcoins verfügt? Der "Piratenschatz" stammt von der Abschaltung des illegalen Streamingportals Movie2k.to. Damals wurden auch die Bitcoin-Wallets der Betreiber sichergestellt. Seitdem ist der Wert von Bitcoin deutlich gestiegen und die Behörden haben damit begonnen, das Vermögen zu verwerten. Das führt zu Spekulationen, die deutschen Behörden könnten für einen Kurssturz sorgen. Doch diese Angst dürfte unbegründet sein.

Außerdem berichten wir über einen Roboter, der garantiert keine Ähnlichkeiten mit dem T-800 aus den Terminator-Filmen hat. Also von der lebenden Haut auf seinem Endoskelett und den Selbstheilungskräften einmal abgesehen.

