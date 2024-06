Peter Copping 2016 nach einer Show des Unternehmens Oscar de la Renta. AP/Julie Jacobson

Das Modehaus Lanvin hat den Designer Peter Copping zu seinem neuen Kreativchef der Damen- und Herrenkollektionen ernannt, der gebürtige Brite wird im September 2024 antreten. Damit endet eine mehr als einjährige Suche der französischen Marke mit chinesischer Muttergesellschaft. Im April ist der Abgang des Designers Bruno Sialelli verkündet worden.

Peter Copping, Jahrgang 1967, ist ein Abgänger des Royal College of Art und des Central Saint Martins in London und verfügt über jede Menge Branchenerfahrung. Zuletzt arbeitete der Brite bei Balenciaga, wo er 2021 mit dem Kreativchef Demna das Couturesegment wiederaufbaute und für etliche VIPs außergewöhnliche Looks entwickelte – so wie 2021 Kim Kardashians schwarze Ganzkörperstrumpfhose für die Met-Gala. Zuvor hatte er als Kreativchef für Oscar de la Renta in New York gearbeitet, unter Marc Jacobs bei Louis Vuitton die Prêt-à-porter-Linie für Frauen aufgebaut und war fünf Jahre für das Unternehmen Nina Ricci tätig.

Kim Kardashian wurde 2021 zur Met-Gala von Peter Copping in ein Balenciaga-Outfit gesteckt. imago images/UPI Photo

Copping soll das Modehaus wieder in geordnete Bahnen lenken. 2015 war der langjährige Chefdesigner Alber Elbaz nach 14 Jahren von der taiwanesischen Mehrheitseigentümerin der Marke gekündigt worden. Das 1889 gegründete Unternehmen war eines der letzten Modehäuser, das nicht zu den Luxuskonzernen LVMH und Kering gehörte. Seit dem Ausscheiden von Elbaz im Jahr 2015 ist eine Umstrukturierung im Gange, in den vergangenen neun Jahren waren mit Bouchra Jarrar, Olivier Lapidus und zuletzt Bruno Sialelli drei Kreativchefs für die Marke tätig. Letzterer schied nach vierjähriger Amtszeit im April 2023 aus, seither war die Stelle vakant. (red, 27.6.2024)