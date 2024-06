Na bitte, geht ja doch. Der Ministerrat ist wieder physisch zusammengetreten, nachdem man sich vergangene Wochen wegen des "Verfassungsbruchs" (laut ÖVP) der Ministerin Gewessler nicht mehr hatte anschauen können. Diesmal fehlten zwar Kanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler, die waren aber mit Auslandsreisen entschuldigt. Vor die Presse traten Bildungsminister Martin Polaschek und die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Letztere sagte: "Jetzt simma da."

Gemeinsam nach dem Ministerrat: Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. APA/EVA MANHART

Noch sind nicht wieder alle gut miteinander, aber Kanzler Nehammer sagt in einem Interview mit Servus TV, er könne sich schon wieder eine Koalition mit den Grünen vorstellen, wenn die wieder so brav werden wie früher. Nehammer hat in dem Interview auch gesagt, er kenne viele vernünftige Freiheitliche. Er verrät uns aber nicht, wo sich die verstecken. Vielleicht bildet er sich das auch nur ein.

Die Sache ist aber irrelevant, denn die FPÖ sagt sehr glaubwürdig, ohne Kickl machen sie es aber schon gar nicht. Im Gegenteil hoffen sie offensichtlich darauf, dass Nehammer nach der Wahl(niederlage) eh weg ist. Wo man dann einen nicht besachwalteten ÖVPler hernimmt, der unter Kanzler Kickl das Beiwagerl macht, ist auch nicht einfach zu beantworten.

Übrigens: Die Neos haben gerade eine Frontalattacke auf die Wirtschaftskammer und die Zwangsmitgliedschaft gestartet. Macht Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP auch nicht leichter. (Hans Rauscher, 27.6.2024)