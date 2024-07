Archäologie bringt Licht ins Dunkel der unbekannten Urgeschichte, kann aber auch auf Umwege führen. gorodenkoff / Getty / iStock

Vater, Mutter, Kind: Einst stellte man sich vor, dass Menschen schon in der Steinzeit wie die bürgerliche Kernfamilie zusammenlebten. Das Bild, das man sich im 19. Jahrhundert von der weit zurückliegenden Vergangenheit machte, hatte also vieles mit zeitgenössischen Gesellschaftsstrukturen gemein. Die Mutter hat das Kind im Arm, der Vater verteidigt die Familie – nur eben mit Keule statt Schwert oder Gewehr. Wilder, weniger zivilisiert.

Noch heute sind wir davor nicht gefeit, auch wenn man bei prähistorischen Familien mittlerweile eher an Clans denkt, sagt die Literatur- und Kulturwissenschafterin Mira Shah. Sie und andere Fachleute sprechen daher davon, dass Wissenschaft und Gesellschaft Prähistorie "machen", anstatt sie einfach nur als Epoche vorzufinden, wie die gebürtige Berlinerin vom Bernischen Historischen Museum in der Schweiz kürzlich bei einem Vortrag an der Kunstuniversität Linz ausführte.

Kulturwissenschafterin und Komparatistin Mira Shah forschte bisher an den Universitäten Berlin, Bern und Frankfurt am Main und nun am Bernischen Historischen Museum. Florens Schwarzwälder

Die Vorstellung der Urgeschichte ist relativ jung. Einen Meilenstein setzte vor knapp 200 Jahren der dänische Altertumsforscher Christian Jürgensen Thomsen, der das sogenannte Dreiperiodensystem vorstellte. Damit teilte er die europäische Urgeschichte in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit ein und orientierte sich dabei an den Materialien der genutzten Werkzeuge. "Wissenschaftshistorisch gibt es die Steinzeit als prähistorische Epoche, , in der entsprechend alte Funde verortet werden, erst von diesem Punkt an", sagt Shah.

Spuren von Urmenschen

Zuvor herrschte die bibeltreue Auffassung, die Erde sei vor 6000 Jahren von Gott geschaffen worden. Sie geriet nicht nur durch säkularere Gesellschaften ins Wanken, sondern auch durch den engen Rahmen, den der Zeitraum darstellt, und die Einsicht: Die Erde und die Menschheit sind viel älter, als man gedacht hat. Laut Shah wurde dies "aber erst in den 1860er-Jahren zu voll akzeptiertem Wissen".

Von der Antike hatte man durch viele hinterlassene Texte eine gute Vorstellung, die Zeit davor war und ist wesentlich mysteriöser. Was schriftlichen Quellen wohl noch am nächsten kommt, sind steinzeitliche Höhlenmalereien. Sie zeugen "von einem Bewusstsein dafür, sichtbare Spuren für die Zukunft zu hinterlassen", sagt die Wissenschafterin. Für sie erklärt dies die große Faszination, die die Zeichnungen und Abdrücke heute ausüben, im Gegensatz zu diversen Werkzeugen.

Höhlenmalereien gelten vielen als Anfänge der Kunst oder sogar Vorstufen von Schrift. Die Überbleibsel inspirieren Menschen seit Jahrhunderten, hier in der spanischen La-Pileta-Höhle in der Nähe von Málaga. Jorge Guerrero / AFP

Steinzeit in Buch und Serie

Begeisterung für die Urgeschichte machte Autorinnen und Autoren kreativ, die auch vor ideologischer Instrumentalisierung nicht zurückschreckten. Komparatistin Shah nennt etwa den Dänen Johannes Vilhelm Jensen: Er veröffentlichte 1908 Bræen, auf Deutsch: Der Gletscher. Ein neuer Mythos vom ersten Menschen. Der Roman und seine Nachfolger skizzieren eine kaltzeitliche Evolution zu einer überlegenen nordischen "Rasse", die über alle anderen herrschen soll. Ausgerechnet 1944 erhielt der Autor mit den problematischen Rassetheorien den Literaturnobelpreis. Noch expliziter wurde rassistische Ideologie beim deutschen Nationalsozialisten und Prähistoriker Gustav Riek. Der spätere SS-Hauptsturmführer, der schon 1929 in die NSDAP eintrat, schrieb 1934 in Die Mammutjäger vom Lonetal über die Ausrottung der Neandertaler durch die klügeren modernen Menschen.

Eine andere Perspektive nimmt der britische Nobelpreisträger William Golding ein, bekannt für Herr der Fliegen. In Die Erben (1955) wird Empathie für die Neandertaler deutlich, die gewalttätigen modernen Menschen begegnen. Einer jüngeren Zielgruppe wurde das Thema mit Ayla und der Clan des Bären (1980) der US-amerikanischen Bestsellerautorin Jean Marie Auel und den Folgewerken vertraut gemacht.

Im Bewegtbild zählt Familie Feuerstein aus den 1960er-Jahren zu den berühmten Beispielen, die das klassische Rollenbild in der humorisierten Steinzeit platzieren. Mittlerweile ist es "um die Imagination der Steinzeit ruhiger geworden", sagt Shah, die Umsetzung neuerer Forschungsergebnisse lasse auf sich warten. Durchlässiger sei das beim Thema Dinosaurier, also der vormenschlichen Prähistorie: "Allein im Jurassic-World-Franchise ist die visuelle Darstellung immer näher an neuen Erkenntnissen."

Betty! Wiiilmaaa! Familie Feuerstein und ihre Nachbarschaft sind das wohl bekannteste Beispiel für Steinzeit in der Popkultur. Joe Klamar / AFP

Selbstfindung in der Urgeschichte

Während die Antike mit der Aufklärung lange als großes Vorbild galt, bezieht man sich heute in vielerlei Hinsicht auf die Steinzeit, findet Shah. Ob sie als Sehnsuchtsort zählt und für manch einen Stadtbewohner mit Burnout "zurück zur Natur" führt, ist fraglich. Wenn US-General Curtis LeMay 1965 schrieb, die Amerikaner könnten die vietnamesischen Kommunisten "in die Steinzeit zurückbomben", und der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Klimaschutz Verzicht als "Weg zurück in die Steinzeit" bezeichnete, war das sicher nicht positiv gemeint.

Doch die prähistorische Epoche wird auch zur Selbstfindung genutzt. Sie hilft laut der Wissenschafterin zu erklären, warum der Mensch ist, wie er ist: "Wie unsere Körper sind, wie wir essen, wie wir lieben, wie wir kämpfen und Gewalt ausüben, ob wir Empathie empfinden: All das wird nicht mehr an der Antike festgemacht, sondern in vielen Punkten an der Steinzeit."

Rekonstruktionen wie die hier gezeigte "Shanidar Z", eine Neandertalerfrau aus dem heutigen Kurdistan, die vor 75.000 Jahren lebte, sollen Urgeschichte greifbarer machen. Daneben sitzt Evolutionsbiologin Emma Pomeroy von der University of Cambridge in England. Justin Tallis / AFP

Anthropologische Erkenntnisse geraten dabei in ein umstrittenes Grenzgebiet. "Vor allem seit den 2000er-Jahren ist die Steinzeit erstaunlich präsent", sagt Shah. Das australische Paar Allan und Barbara Pease prägte die Küchenpsychologie mit klischeebeladenen Büchern, in denen Geschlechterrollen auch auf die Steinzeit zurückgeführt wurden. Und die "Paläodiät" wurde populär, die eine fleischlastige Ernährung nach dem Vorbild der Altsteinzeit empfahl. Dass sich Menschen vor dem Ackerbau hauptsächlich von Großwild ernährten, daran gibt es etlichen Studien folgend große Zweifel.

Von der Kernfamilie zum Matriarchat

Klarerweise sind Dinge nicht per se besser, weil sie vielleicht schon viel früher so gemacht wurden oder natürlich scheinen. Trotzdem werde die Steinzeit gern als Argument einer solchen ideologisch geprägten Rückbesinnung herangezogen, wobei oft einfach Familienstrukturen und die gesellschaftliche Ordnung zurückprojiziert würden, sagt Shah.

Das gelte zudem für moderne Veränderungen: "In der Archäologie gibt es teils einen neuen Trend, Funde, die nicht richtig in das althergebrachte Muster der kämpfenden Männer und kochenden Frauen passen, mit Genderdiversität zu erklären und den Deutungsrahmen dafür zu öffnen." Das sehe man auch an Hypothesen zu frühen Matriarchaten. Dies sei nachvollziehbar, gleichzeitig warnen vorsichtige Stimmen davor, in ein ähnliches Muster zu verfallen und heutige Lebensweisen in unser Bild der Vergangenheit zu kopieren. Die "richtige Deutung" bleibt unklar.

Eine Rekonstruktion des später als Fälschung entlarvten englischen Piltdown Man. Bei Frühmenschen und Neandertalern wurde lange Zeit Wert darauf gelegt, ihre Nähe zum Tierischen und ihre Hässlichkeit zu betonen. Imago / Gemini Collection

Kolonialistische Anklänge

Zusätzlich versucht die Wissenschaft, durch Beobachtung moderner Jäger-Sammler-Gemeinschaften Erkenntnisse über prähistorische Pendants zu gewinnen. Das stößt aber wieder an Grenzen und führt zu skurrilen Begebenheiten. So gibt es am Bernischen Historischen Museum, wo Shah arbeitet, einen in der Archäologie verorteten Bestand aus einer Expedition ins arktische Nordamerika, um Objekte lebender Inuit zu sammeln.

Dies würde besser in die ethnografische Abteilung passen, auch wenn die reisenden Archäologen vor mehreren Jahrzehnten die Gegenstände für den Vergleich mit der europäischen Steinzeitkultur der Kaltzeiten nutzen wollten. Dabei geht es nicht nur um sinnvolle Schubladen: Sucht man Ähnlichkeiten von zeitgenössischen Inuit und europäischen Steinzeitmenschen, neigt man dazu, "eine lebende Gesellschaft ganz in der Vergangenheit zu verorten", sagt Shah.

Das Bild, das wir uns von der Steinzeit machen, ist stark von unserer eigenen Gesellschaft geprägt. gorodenkoff / Getty / iStock

Fehler wie Artensterben nicht wiederholen

Im Gespräch mit selbstkritischen Archäologinnen und Archäologen hört die Kulturwissenschafterin oft, man müsse akzeptieren, dass die weit zurückliegende Menschheitsvergangenheit sehr fremd ist und man jedes Wissen darüber aus der Gegenwart ableiten muss. Es wäre auch falsch, die Archäologie abzutun, weil alles nur ausgedacht sei: Immerhin gibt es Funde, und um diese interpretieren zu können, nimmt man sich das Privileg heraus, Vergleiche anzustellen.

Man müsse aber genau überlegen, welche Spekulationen man sich über diese uns fremde Welt erlaubt – von der wissenschaftlichen Arbeit bis zur Popkultur. "Es ist anscheinend etwas sehr Menschliches, auch tief in der Vergangenheit einen Sinnzusammenhang zu suchen, aber ist man sich dabei bewusst, dass man damit ein Bedürfnis befriedigt? Oder geht man davon aus, dass das unhinterfragt stimmt?", fragt Shah. Gleichzeitig könne man aus der Vergangenheit lernen: "Wenn es etwa um Waldrodung und die Ausrottung von Arten geht, muss man nicht die gleichen Fehler wiederholen." (Julia Sica, 13.7.2024)