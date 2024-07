In vielen Schulen geht es momentan drunter und drüber: Lehrkräftemangel, unterschiedliche Sprachniveaus, abfallende Leistungen und zunehmender Rassismus. Gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund haben es in der Schule nicht leicht. Das zeigen auch die Ergebnisse des Pisa-Tests.

Wie gut Schülerinnen und Schüler dabei abschneiden, hängt in Österreich stark von der Herkunft ab. Sind beide Eltern im Ausland geboren, hat man als Schulkind hierzulande besonders schlechte Chancen und hat im Durchschnitt schlechtere Ergebnisse als Jugendliche aus österreichischen Familien. Auch Bildungsniveau und Einkommen der Eltern spielen eine große Rolle dabei, wie erfolgreich die Schulkarriere verläuft. In anderen OECD-Ländern ist diese soziale Schere weniger ausgeprägt.

In der politischen Diskussion fällt allerdings oft unter den Tisch, dass es auch Jugendliche mit Migrationsgeschichte gibt, die durchaus erfolgreich in der Schule sind - trotz des meist nicht einfachen Starts oder anderer Grundvoraussetzungen. Jugendliche kommen in der Debatte allerdings selten selbst zu Wort. Betrachtet man ihre Lebensrealitäten, ihre Antriebe gut zu werden, ihre Hoffnungen und Sorgen, so finden sich einige Antworten darauf, was ihnen den Bildungsweg erschwert, aber auch darauf, wie man Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg unterstützen kann.

Perspektive der Jugendlichen

Einiges zieht sich durch: Deutsch zu lernen ist schwer. Sie vermissen die zurückgelassene Familie im Heimatland. Die Eltern aller Interviewten konnten ihre Kinder stark unterstützen. Und auch andere Bezugspersonen und Pädagogen beeinflussten die Jugendlichen in ihrer Schullaufbahn positiv.

DER STANDARD hat mit Jugendlichen gesprochen, die Ende Juni die Mittelschule Kopp2 in der Koppstraße in Wien so erfolgreich absolvierten, dass sie nun auf eine höhere weiterführende Schule gehen können. Wie gelang ihnen das, und wie blicken sie auf ihre Schulzeit zurück? Vier Perspektiven im Porträt.

Marta* (15) – Der erste Schultag

Marta erinnert sich gut an ihren ersten Schultag. Der war nicht leicht. Regine Hendrich

Im Jahr 2018 zog Marta, die anonym bleiben möchte, mit ihrer Mutter und ihren Schwestern von Nordmazedonien nach Wien, wo ihr Vater bereits war. "Der erste Tag in der Schule war der schwierigste Tag für mich. Ich kam ins Klassenzimmer, und die Lehrerin stellte mich vor. Ich habe nichts verstanden. Kein Wort. Danach habe ich geweint." Doch glücklicherweise gab es einen Jungen in der Klasse, mit dem sie sich auf Serbisch unterhalten konnte. Er machte ihr Mut und bot ihr an, jederzeit zu übersetzen und zu helfen. Der Deutschunterricht brachte ihr zuerst nur wenig, weil er sie unterforderte.

Erst nachdem sich ihr Vater für sie einsetzte, kam sie in einen Unterricht für Fortgeschrittenere. Ihre Eltern organisierten ihr auch Nachhilfeunterricht in allen Fächern, in denen sie es brauchte. Darüber war sie sehr froh, auch wenn das bedeutete, sehr oft am Abend oder am Wochenende lernen zu müssen. Die Mühe zahlte sich aus: Sie wird ab Herbst in die Bundesschulen Kalvarienberg gehen. "Ich mag Österreich sehr gern und will auch für immer hierbleiben, aber mein Herz wird immer für Mazedonien schlagen.

Oladamola (15) – Wenn die Mehrsprachigkeit zum Vorteil wird

Oladamola ist in einer bilingualen Klasse und spricht viel Englisch. Regine Hendrich

Etwas ist besonders in der Mittelschule Kopp2 in Wien. Es gibt bilinguale Klassen. Das bedeutet, dass einige Fächer in englischer Sprache unterrichtet werden. Eine dieser Klassen besuchte auch Oladamola. "Zu Hause rede ich mit meinen Eltern genauso viel Englisch wie Deutsch", erzählt Oladamola. Deswegen wählte er den bilingualen Zweig. Seine Eltern sind aus Nigeria und seit rund zwei Jahrzehnten in Österreich. Ihre Muttersprache ist eine der über 500 regionalen Sprachen Nigerias. Da Oladamola in Wien geboren ist, versteht er die Sprache zwar, aber die Familie unterhält sich trotzdem auf mehreren Sprachen.

"Es war nicht einfach, Freunde zu finden", sagt er. Das änderte sich, als er in die Mittelschule Koppstraße wechselte. Dort sind viele Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls einen nigerianischen Background haben. Auch sie sprechen Englisch untereinander. Nun hat er so gute Noten, dass er auf die Handelsakademie in Hetzendorf gehen wird. Was war sein Ansporn, viel zu lernen? "Mein Bruder gibt mit seinen guten Noten an und meint, er sei der Schlaueste von uns. Deswegen wollte ich besser sein als er. Und das habe ich jetzt geschafft", sagt er stolz grinsend.

Merit (15) – Über die Pandemie und Rassismus in der Schule

Merit spricht auch über Rassismus in der Schule. Regine Hendrich

Merit, die in Österreich geboren ist und nigerianische Eltern hat, war in der Schule sehr gut. Dann kam die Pandemie. "Die erste Woche in Quarantäne war ein Traum. Keine Schule, kein gar nichts", erinnert sich Merit. Dann aber belastete sie die Situation stark. Es war nicht einfach, dem Online-Unterricht zu folgen, hinzu kamen Problem in der Familie. Sie wiederholte das erste Jahr. Als alle in der zweiten Klasse ein iPad bekamen, wurde es einfacher. Aber sie beklagt, dass einige Schülerinnen und Schüler auf dem iPad spielen und dem Unterricht nicht folgen. "Ich habe für meine Noten hart gearbeitet."

Sie erzählt auch, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe immer wieder Rassismus erfahren hat: "Mir wurde in die Haare gefasst, im Praktikum wurde ich anders behandelt als die anderen, und es gab auch Lehrer, die sich rassistisch verhielten." Als in ihrer Nachbarschaft zwei junge schwarze Mädchen angegriffen und getötet wurden, traute sie sich mehrere Tage nicht aus dem Haus und ging nicht zur Schule. Jetzt hofft Merit, dass sie in der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe nicht wieder so behandelt wird und unter den Mitschülerinnen schnell Freunde findet. Ob sie ein Leben lang in Österreich bleiben will, weiß sie noch nicht.

Ali (15) – Aus Syrien geflüchtet und im Bildungssystem aufgestiegen

Alis Traum ist es Ordinationsassistenz zu werden. Regine Hendrich

Als Ali von Syrien nach Österreich flüchtete, war er im Kindergartenalter. Nach und nach lernte er Deutsch. Er schaffte es aufs Gymnasium. Das Lernen fiel ihm dort allerdings nicht leicht, und Anschluss fand er auch nur schwer - er spielte Fußball, die Mitschüler nur Volleyball. Ali wechselte auf die Mittelschule Kopp2. Dort blühte er auf und hatte gute Noten. Das erreichte er mit viel Fleiß und mit der Hilfe von Pädagogen des Lernhauses des Roten Kreuzes. Dort geht er oft am Abend hin, um Hausaufgaben zu machen. "Die Leiterin hat mir auch bei der Bewerbung geholfen", erzählt Ali. Er bewarb sich auf viele Lehrstellen, Ausbildungsplätze und weiterführende Schulen. Doch immer bekam er Absagen.

Jetzt hat er endlich eine Zusage für die Bundesschule Kalvarienberg. Seine Motivation, einen guten Abschluss zu machen: "Ich will meine Mutter stolz machen. Sie ist für mich die wichtigste Person der Welt." Bei einem Praktikum bei einem Arzt entstand sein Wunsch, Ordinationsassistent zu werden. An dieser Arbeit gefällt ihm, den Menschen zu helfen, die nicht so gut Deutsch sprechen. Ali spricht Arabisch, Kurdisch, Deutsch, Englisch und Türkisch. Mittlerweile spielt er auch oft Volleyball mit den anderen. (Natascha Ickert, 8.7.2024)