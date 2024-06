(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Juniabend 2024, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Shorts und schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift "Security". Sie starren längere Zeit aufs Wasser, dann entnimmt der Erste der Gesäßtasche seiner Hose ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem Zweiten. Der Zweite faltet es auseinander und liest vor.)

Zeit für ein Gespräch am See. Foto: Getty Images / mh-fotos

DER ZWEITE: "Giovanna // Nochts denke oft ich an Giovanna, / denn ich schlofe stets allein. / Wia kennt' ich sie fia mich gewinnen? / Mia follt keine Ontwoat ein. // Ich bin zu oam, sie zu beschenken, / und wüll ich ia Gedichte schreim, / bleibt meistens laar vua mia des Blattl, / mia follt nicht eine Zeile ein. // Und es schweifen die Gedonken / bold hinaus zu Zeit und Sein, / stoßn duat an ihre Grenzen, / und nix ondas follt mia ein, // ols wia noch weiter zu vazweifln. / 'Die Menschheit is ein Sauverein', / denke ich, 'komplett vatrottlt'. / Dos als erstes follt mia ein. // 'Zua Wohl stehn', denk' ich, 'lei Vabrecher, / und g'wöhlt wead gean dos greßte Schwein. / Traurig, doss da Mensch so bled is.' / Mea follt mia dazua nicht ein. // Und ich schwitz', weil's grausig haß is. / Bold wead die Wölt vatrocknet sein. / Losst dos Klima sich noch ändan? / Es follt mia keine Ontwoat ein ... // Ach, wüsste ich doch eine Lösung! / Ich täte laut hinaus sie schrein! / So owa muss ich leider schweigen, / weil es mia follt keine ein. // Wär' jedoch Giovanna bei mia, / ach, wie glücklich tät' ich sein! / Vielleicht sogoa, die Wölt zu rettn, / follat mia donn etwos ein!" (Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Lei glabn tua i's nit.

DER ERSTE: Wos glabst nit?

DER ZWEITE: Doss da tat einfolln Lösung, lei weil die Giovanna wieder bei dir war.

DER ERSTE: Eh nit. Iwatreibung. Soll ausdruckn die tamische Sehnsucht, wos i hob noch ian, vastehst.

DER ZWEITE (besorgt): Is echt so oag?

DER ERSTE: Nit in echt! Lei in Gedicht!

DER ZWEITE: Ah, in Gedicht ...

(Pause. Sie starren aufs Wasser.)

DER ZWEITE: Wo epa umanond is ...?

DER ERSTE: Gerold hot g'sogt, ea hot sie g'segn vuagestan. In Villach.

DER ZWEITE: Echt? In Villach?

DER ERSTE (nickt)

(Pause)

DER ZWEITE: Najo, Villach ... Aa weit weg ...

(Vorhang) (Antonio Fian, 28.6.2024)