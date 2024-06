AFP/JOERG CARSTENSEN

Fröhliche Gastgeber

Ein Fußballturnier in einem Fußballland zu einer Fußballjahreszeit. Man hat schon fast vergessen, wie viel Spaß das machen kann. Sei es im Stadion, sei es beim Public Viewing. Deutschland präsentiert sich bis dato als gutgelaunter Gastgeber. So kann es weitergehen. So soll es weitergehen.

AP/Petr David Josek

Hauptsache, das Netz bauscht sich!

Die Essenz des Fußballs sind die Tore. Da hinkt das Turniermit bisher 81 Treffern der EM 2021 hinterher. Damals warenes nach 36 Spielen 13 mehr. So gesehen ist der Führendeder Schützenliste, also Eigentor, lobend hervorzuheben.Mit bisher sieben Treffern steuert er einem Rekord entgegen.

REUTERS/Heiko Becker

England? England!

Ungeschlagen Gruppensieger! Nur ein einziges Gegentor zugelassen! Eigentlich ist nur Spanien souveräner gestartet. Beginnt es jetzt auch noch offensiv zu laufen - frage nicht!

APA/GEORG HOCHMUTH

Prass pro Toto

Er vertritt im Nationalteam nicht nur den österreichischen Meister Sturm Graz, sondern - mit dem Rapidler Leo Querfeld - die gesamte Bundesliga. Wie lange Alexander Prass (23) noch in Österreich zu sehen sein wird, ist die Frage. Machte sich gegen Polen und die Niederlande mit Torvorlagen richtig wichtig.

REUTERS/Leon Kuegeler

Georgiagoleador

Georges Mikautadse schoss drei der vier georgischen Tore, führt in der Schützenliste, freut sich auf Spanien.

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

O Captain! My Captain!

Im Sinne einer gepflegten Konversation ist es eine großartige Regelung, dass sich nur noch die Kapitäne an Schiedsrichter wenden dürfen. Im Bild pflegen der Niederländer Virgil van Dijk (li.) und der Franzose Antoine Griezmann den Austausch mit dem Engländer Anthony Taylor. Rudelbildungen sind Geschichte. (Sigi Lützow, Fritz Neumann, 28.6.2024)