Die X 100 V von Fujifilm kommt mit dem Retro-Design gut an. Fujifilm

Jahrelang hat sich der japanische Konzern Fujifilm von seinem traditionellen Kamerageschäft abgewandt, um sich auf den Gesundheitsbereich zu konzentrieren. Doch dank der Tiktok-Community sind seine retro-inspirierten X100-Digitalkameras nun ein großer Erfolg und steigern unerwartet das Unternehmensergebnis.

Ausverkauft

Fujifilm hat derzeit Schwierigkeiten, die Nachfrage nach der 1.599-Dollar-Kamera zu decken, die bei jungen Social-Media-Fans aufgrund ihres schicken Aussehens und ihrer hochwertigen Funktionen über die Maßen beliebt ist. Das Modell X100V war sogar so beliebt, dass es im Geschäftsjahr bis März die betroffene Imaging-Division war, die den größten Beitrag zum Rekordgewinn des Unternehmens leistete. Die Abteilung machte 37 Prozent des operativen Gewinns im Geschäftsjahr 2023 aus, verglichen mit 27 Prozent im Vorjahr.

Nachdem sie im letzten Jahr ausverkauft war, erhöhte das Unternehmen die Produktion in China, um das Einführungsvolumen für das im März debütierte Modell VI zu verdoppeln, sagte Yujiro Igarashi, Leiter der professionellen Imaging-Gruppe von Fujifilm. Er wollte keine Details zur Produktionssteigerung oder zu den Verkaufszahlen nennen.

"Wir stellten fest, dass die Bestellungen unsere Prognosen bei weitem übertrafen", sagte Igarashi. "In diesem Sinne war ich überrascht, dass wir trotz unserer Verdopplung der Vorbereitungen immer noch nicht ausreichend vorbereitet waren."

Konkurrenz

Vor 90 Jahren gegründet, konkurrierte Fujifilm jahrzehntelang mit dem Branchenführer Kodak, bevor es ihn 2001 bei den Verkäufen überholte. Der Triumph war jedoch von kurzer Dauer, da die Filmindustrie bald zusammenbrach und digitale Kameras zur Standardausstattung von Mobiltelefonen wurden.

Um zu überleben, nutzte Fujifilm seine Expertise in der Filmchemie, um sich auf den Gesundheitsbereich zu konzentrieren – eine Strategie, die auch von den japanischen Konkurrenten Canon und Olympus übernommen wurde. Fujifilm gab seine Kameras nicht auf, reduzierte jedoch 5000 Arbeitsplätze in der Filmabteilung und verlagerte die meiste Produktion im folgenden Jahr nach China.

Während der Covid-Jahre setzte Fujifilm verstärkt auf Impfstoffe, aber jetzt stehen die Kameras wieder im Rampenlicht. Das Unternehmen erwartet, dass das Wachstum der Kameraverkäufe im Geschäftsjahr 2024 von 14,5 Prozent auf 2,2 Prozent zurückgeht, während die operativen Gewinne im Segment voraussichtlich um 1,9 Prozent sinken werden – Schätzungen, die Analysten als konservativ bezeichnen.

"Wir sehen einen Abwärtstrend für die Prognosen im Gesundheitswesen und für Innovationen in diesem Geschäftsbereich, aber ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Bereich Fotografie", schrieb der Jefferies-Analyst Masahiro Nakanomyo in einem Bericht vom 6. Juni.

Nostalgie

Die X100 wurde 2011 in einem Versuch geboren, Fujifilms professionelle Kameradivision zu retten, aber ihr Reiz beruht auf Nostalgie, sagen Kamera-Enthusiasten.

"Das Aussehen war ziemlich revolutionär, was ironisch ist, denn es ahmt nur eine Filmkamera nach", sagte Mark Condon, Gründer der Kameraausrüstungsseite Shotkit. Ein Schlüsselkonzept in der Retro-Technologie ist die "Reibung", bei der der Benutzer über physische Berührung und Interaktion mit dem Produkt verbunden ist, so der in Tokio ansässige Kulturautor W. David Marx. "Smartphones machen es so einfach, Fotos zu machen, dass Fotos an Wert verloren haben", sagte Marx, Autor von "Status und Kultur".

"Indem man wieder physische Kameras hat und Film entwickeln muss usw., wird die Reibung wieder hinzugefügt, was wiederum einen Wert für das gelegentliche Fotografieren schafft." Als das Reisen nach der Pandemie wieder begann, stieg die Nachfrage nach Kameras, und Influencer auf Instagram, Tiktok und anderen sozialen Medien machten die X100 zu einem Statussymbol.

"Es ist wichtig, eine gutaussehende Kamera zu haben, die dich dazu inspiriert, sie herauszunehmen und damit zu fotografieren", sagte Benjamin Lee, der auf Tiktok unter @itchban mehr als 600.000 Follower hat. "Die X100-Serie ist im Grunde ein modisches Accessoire, das du trägst, zusätzlich zu einer großartigen Kamera."

Die Verfügbarkeit bleibt ein Problem

Gebrauchte X100s werden auf Auktionsseiten für ein Vielfaches ihres Listenpreises verkauft, und es gibt Online-Foren für Fans, die auf Bestellungen warten.

Fujifilms Vorstandsvorsitzender Teiichi Goto deutete letzten Monat an, dass er zufrieden sei, das Angebot knapp zu halten, und verwies auf die Leica-Kameras aus Deutschland als Modell für die Aufrechterhaltung des Premiumwerts.

"Es wäre ziemlich unglücklich, zu viel zu produzieren und den Preis zu senken", sagte Goto bei der Jahresabschlusspräsentation des Unternehmens am 9. Mai.

Aber die langen Wartelisten und die hohen Preise könnten Kunden zu Konkurrenten wie Canons G7X und Ricohs GR-Serie treiben, sagte Influencer Lee. Diese Woche kündigte Ricoh auch den Start seiner ersten Filmkamera seit etwa 20 Jahren an, der Pentax 17.

Der Leiter der Foto-Gruppe, Igarashi, räumte ein, dass die Produktionsvolumina eine Hürde darstellen, aber das Design und die Komplexität der X100 machen eine großangelegte Produktion schwierig. (Reuters, 28.6.2024)