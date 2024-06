Florian Wirtz, Deutschland

Florian Wirtz IMAGO/Markus Ulmer

Was trägt denn der? Die moderne Bürste: Der 21-Jährige ist ein Vertreter des angesagten Low Fade Cut, jenes im Nacken rasant rasierten Haarschnitts, der vor allem im deutschen Team angesagt ist.

Muss man wissen: Auf Plattformen wie Tiktok ist die Frisur von Florian Wirtz Gesprächsthema – und Vorbild für alle U21. Wer von der Begeisterung der Jungen fürs Haar profitiert: die Barbershops, die auf Social Media ihre Künste zeigen. Verantwortlich für die Frisur von Wirtz ist Tugay Zeyrek. Er betreibt in Metzingen in Baden-Württemberg einen eigenen Salon, zu seinen Stammkunden gehört außerdem der Deutsche Maximilian Mittelstädt.

Jude Bellingham, England

Jude Bellingham REUTERS/Wolfgang Rattay

Was trägt denn der? Ebenfalls einen gepflegten Fade Cut.

Muss man wissen: Frisiert wird Jude Bellingham wie so viele Fußballstars von Ahmed Alsanawi – der kommt zum Nachschneiden während des EM-Turniers sogar nach Deutschland. "Haare sind Teil der persönlichen Ausstattung, die Krone auf dem Kopf", erklärte er unlängst der SZ. Die regelmäßigen Friseurbesuche haben sich für Bellingham ausgezahlt: Er modelte unlängst für Kim Kardashians Wäschemarke Skims.

Cristiano Ronaldo, Portugal

Cristiano Ronaldo IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Was trägt denn der? Ronaldo trägt wie so viele Kollegen den derzeit angesagten Fade Cut – hat da etwa jemand die Lust am Experimentieren verloren?

Muss man wissen: Der portugiesische Superstar machte mit ständigen Frisurwechseln von sich reden. Von Lockenkopf bis Buzzcut war so ziemlich alles dabei. 2017 und 2018 setzte Ronaldo dann auf blonde Strähnen, "die bringen mir Glück", war er sich sicher. Tatsächlich wurde er mit seinem "Noodle Hair"-Look zweimal in Serie Champions-League-Sieger mit Real Madrid.

Marc Cucurella, Spanien

Marc Cucurella AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Was trägt denn der? Eine gepflegte Lockenpracht und ein echter Signature-Schnitt: Den hat sonst niemand!

Muss man wissen: Der Spanier, der seine Haare als Kind Mama zuliebe lang trug, wird auf Social Media für seine Locken gefeiert. Ein Versprechen hat er auch schon abgegeben: "Wenn wir den Titel holen, lasse ich mir meine Haare rot färben."

Antoine Griezmann, Frankreich

Antoine Griezmann EPA/ANNA SZILAGYI

Was trägt denn der? Momentan naturgelocktes Haar – aber das kann sich schnell ändern.

Muss man wissen: Er gehört neben Männern wie Ronaldo wahrscheinlich zu jenen Spielern, die am häufigsten einen Friseursalon aufsuchen. Griezmann trug seine Haare bereits pink, blondiert, mint und als Dreadlocks. Wenn er sich "komische Frisuren" mache, bedeute das, dass er glücklich sei, hat der Franzose in der Vergangenheit erklärt. Das Fußballmagazin 11 Freunde hat sich einen Überblick über seine besten Frisuren verschafft.

Riccardo Calafiori, Italien

Riccardo Calafiori REUTERS/Angelika Warmuth

Was trägt denn der? Der Schopf von Riccardo Calafiori sieht aus wie eine David-Beckham-Gedächtnisfrisur. Einige werden sich noch erinnern: Auch Beckham bändigte Anfang der Nullerjahre sein Haar mit einem Band. Noch nahliegender: Die Frisurenvergleiche mit Paolo Maldini, einst Lange-Mähne-Superstar beim AC Milan.

Muss man wissen: Auf Calafiori wurden natürlich schon Lifestyle-Magazine wie GQ aufmerksam. Dort schwärmte man bereits über den 90er-Jahre-Look des Italieners.

Yannick Carrasco, Belgien

Yannick Carrasco IMAGO/Vincent Kalut

Was trägt denn der? Einen klassischen, nach hinten gegelten Undercut, Vollbart inklusive.

Muss man wissen: Yannick Carrasco trug das Deckhaar vor einigen Jahren blondiert. Die Geltube ist noch nicht lange in Gebrauch: Im vergangenen Jahr waren die Haare des 30-jährigen Belgiers obenrum noch kurz.

Nico Williams, Spanien

Nico Williams AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Was trägt denn der? Die Spitzen seiner Braids trägt Nico Williams blond gefärbt.

Muss man wissen: Neben Kollege Marc Cucurella Anwärter auf die individuellste EM-Frisur des spanischen Teams.

Marko Arnautovic, Österreich

Marko Arnautovic APA/GEORG HOCHMUTH

Was trägt denn der? Auch auf Marko Arnatovics Kopf sehen wir nun einen, eh klar, Fade Cut.

Muss man wissen: Vokuhila, Irokese, Man Bun sind Geschichte, Arnautovic ist brav geworden und hat offenbar die Lust am Experimentieren verloren. Der Fade Cut ist schließlich derzeit so was wie die Auf-Nummer-sicher-Frisur der Profifußballer.

Marcel Sabitzer, Österreich

Marcel Sabitzer AFP/ODD ANDERSEN

Was trägt denn der? Man Bun mit Undercut.

Muss man wissen: Sabitzer ist kein Mann der wechselnden Frisuren. Sein Haar trägt er schon seit Jahren lang. Aufgrund der Kombination aus Zopf, Kinnbart und Schnauzer lassen sich die Medien immer wieder zu Musketier-Vergleichen hinreißen.

Jonas Wind, Dänemark

Jonas Wind IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmei

Was trägt denn der? Sehen wir da etwa eine Paul-Gascoigne-Gedächtnisfrisur?

Muss man wissen: Bei dem blondierten Schopf handelt es sich um keine EM-Laune: Jonas Wind ließ sich das Haar bereits im vergangenen Sommer blond färben. Davor trug der 25-jährige Däne Locken à la Antoine Griezmann.

Radu Drăgușin, Rumänien

Radu Drăgușin EPA/YOAN VALAT

Was trägt denn der? Man Bun mit Undercut, allerdings präziser ausgeführt als das Modell Sabitzer.

Muss man wissen: Trug vor fünf Jahren auch schon Zopf, allerdings ohne rasierten Hinterkopf. Und ja, das sah um Längen besser aus.

Robert Lewandowski, Polen

Robert Lewandowski EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Was trägt denn der? "Seiten kurz, oben länger": Man ahnt, was Robert Lewandowski seinem Friseur aufgetragen hat.

Muss man wissen: Kurz vor seinem Dreißiger überraschte der polnische Spieler die Öffentlichkeit mit einem blonden Undercut mit Tolle, ein Jahr später folgte ein einrasierter Blitz an der linken Schläfe. Mit diesen Späßen ist jetzt Schluss, der 35-Jährige war offenbar bei einem klassischen Herrenfriseur zu Besuch. (feld, 29.6.2024)