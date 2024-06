In vier Wochen müssen die neuen Trikots fertig sein. IMAGO/CFOTO

In vier Wochen starten die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, auch was die Ausstattung der Athletinnen betrifft. Wie eine französische Tageszeitung am Donnerstag berichtete, werden etwa die japanischen Sportlerinnen mit Outfits ausgestattet, die aus einem völlig neuen Material bestehen.

Die Besonderheit: Das Material soll Infrarotlicht besser absorbieren, damit Leute mit ihren Smartphonekameras nicht durch das Gewand durchsehen können, wie das offenbar in der Vergangenheit vorgekommen ist.

Unterwäsche

Laut einem Bericht der Japan Times beschwerten sich 2020 mehrere japanische Athletinnen bei ihrem Komitee, dass sie auf Social Media Fotos mit "sexuell eindeutigen Inhalten" von sich gefunden hätten. Tatsächlich sollen diverse Smartphonekameras und deren Filter, wie zum Beispiel der "Photochrom"-Farbfilter des OnePlus 8 Pro, wie ein Röntgenblick fungiert haben. Mit der verwendeten Infrarotsensorik wurde Unsichtbares sichtbar, in diesem Fall die Unterwäsche der Sportlerinnen.

Visuell dargestellt wurde die Problematik beispielsweise kürzlich auf X, indem jemand die dünne Hülle der Apple TV Hardware mit dieser Technik durchsichtig machte.

Die Sportlerinnen der japanischen Volleyball-, Leichtathletik- und anderer Teams werden deshalb in wenigen Wochen ihre Kleidung mit dem neuen Material verstärkt wissen. Verantwortlich dafür ist die japanische Firma Mizuno, die passend zur Problematik kürzlich ihre Testergebnisse veröffentlichten. Dort sieht man den Buchstaben C, wie er durch die neue Kleidung unsichtbar wird, wenn er mit einer Infrarotkamera fotografiert wird.

In ersten Tests konnte Mizuno zeigen, dass das Material gegen Infrarotkameras hilft. Mizuno

Eine Sorge bleibt den Athletinnen laut der französischen Tageszeitung Le Monde allerdings. Die Wettervorhersagen prognostizieren einen sehr heißen Sommer, auch in und um Paris. Es wird wohl eine Herausforderung für Hersteller Mizuno, die Kleidung nicht nur undurchsichtig zu machen, sondern gleichzeitig nicht weniger atmungsaktiv und beweglich. (red, 28.6.2024)