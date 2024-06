Das Design des Fold 6 wurde in diesem Jahr offenbar etwas schlanker ausgelegt. Samsung

Am 10. Juli um 15 Uhr lädt Samsung zur Präsentation seiner neuen Falthandys, genauer gesagt des Galaxy Fold 6 und des etwas kompakteren Flip 6. Offiziell gibt es noch keine Angaben zu den Designs, aber ein Leak auf X zeigt nun mögliche Designs der kommenden Hoffnungsträger aus Südkorea.

Schlankeres Design

Bei den von X-Nutzer Evan Blass gezeigten Renderings zeigt sich das etwas breitere Design des Fold, das in den Vorjahren im Verhältnis zum Mitbewerb eher schmal ausgefallen ist. Die Außenränder des äußeren Displays scheinen dünner geworden zu sein, und das Scharnier scheint ebenfalls etwas schlanker. Bei den Farben werden Silber, Schwarz und ein dunkles Blau gezeigt.

Beim kleineren Flip 6 sieht man in Sachen Design keine großen Veränderungen, lediglich die Farben Hellblau und Silber werden in den Renderings als Neuerung gezeigt. Laut bereits länger anhaltenden Gerüchten soll aber dank besserer Spezifikationen und des Wechsels auf einen Snapdragon 8 Gen 3 die Akkulaufzeit vom Flip erhöht werden, was einen der größten Kritikpunkte im Vorjahr abschwächen könnte.

Vorbesteller

Was sich ebenfalls erst am 10. Juli bestätigen wird, ist, dass die neuen Geräte zumindest in den USA rund 100 Dollar mehr kosten werden als ihre Vorgängermodelle 2023. In Österreich läuft noch keine Vorbestellaktion, aber man kann davon ausgehen, dass eine solche spätestens am Event-Tag online gehen sollte. In der Vergangenheit konnten sich Vorbesteller etwa diverse Reservierungsboni wie Guthaben oder Kopfhörer sichern.

DER STANDARD ist bei der Präsentation live dabei und wird zeitnah erste Eindrücke zu den neuen Geräten liefern. (red, 28.6.2024)