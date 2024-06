KRIEG IN DER UKRAINE EU und Ukraine schließen Sicherheitsabkommen

Beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel hat die EU ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine geschlossen. Mit dem Abkommen verpflichtet sich die EU, der Ukraine "politische, finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung" zukommen zu lassen. Dies gelte "so lange und so intensiv wie nötig"