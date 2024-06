Der Auswanderer aus Magdeburg stellt in der Serie "Kaulitz & Kaulitz" seinen Zwillingsbruder modisch in den Schatten. Und führt vor, wie identitätsstiftend Mode sein kann

Bill Kaulitz im Sommer dieses Jahres in Berlin. IMAGO/PIC ONE

Bill Kaulitz hat die Haare schön. Momentan heißt das: Sie sind rosé gefärbt, gestuft und fallen ihm locker über die Schultern. In der Netflix-Serie Kaulitz & Kaulitz sieht seine Frisur noch anders aus: Seinen 34. Geburtstag feiert der gebürtige Magdeburger in den USA mit blondierter Löwenmähne.

Kaulitz hat seinen Modestil schon oft verändert. Als Teenager trug er Lederjacke, Lidstrich und rabenschwarz gefärbte Haare, dann wurden sie toupiert und zu einem Igel gegelt. Er habe immer anders sein wollen, hat Bill Kaulitz öffentlich bekannt. Schon als kleines Kind habe er angefangen, sich selbst Sachen zu nähen und zu basteln: "Damals hatte ich kein Geld, aber wollte nie das anziehen, was die anderen Kinder anhatten", verriet er vor einigen Jahren der Vogue. Sein Stilvorbild? Der wandelbare David Bowie.

Die Musiker Bill Kaulitz (links) und Tom Kaulitz während der Verleihung der Deutschen Fernsehpreise 2023 in Köln. APA/dpa/Henning Kaiser

Seine modische Experimentierfreude hat Bill Kaulitz immer wieder Schlagzeilen beschert, ihn allerdings auch zur Zielscheibe von homophoben Anfeindungen gemacht. Von seiner Freude an chamäleonartigen Verwandlungen, an Make-up und Mode hat ihn das nicht abhalten können. Mal trägt er Turnhose zu Baywatch-Shirt und Stiefeln von Rick Owens, ein andermal einen Pullover mit Leopardenmuster mit seitlich geknöpfter Trainingshose.

Überhaupt sind bei Kaulitz die Dinge immer in Bewegung: Kurzzeitig wurde ein eigenes Streetwear-Label (mit dem bezeichnenden Namen "Magdeburg – Los Angeles") gelauncht, außerdem in das Modeunternehmen The Haus Apparel investiert. Momentan scheint der 34-Jährige am liebsten durch die Luxusmodeboutiquen von Los Angeles zu streifen, Modenschauen wie jene des angesagten Berliner Labels 032c zu besuchen – oder sich mal eben in Paris als Model verpflichten zu lassen.

Kurz und gut: Bill Kaulitz führt seit Jahren in der Öffentlichkeit vor, dass Mode Spaß machen darf. Dass sie schon früh identitätsstiftend sein und das Leben schöner machen kann. Und dass Eigenwilligkeit in dieser Welt einen Platz haben muss. Die Zeichen stehen gut, dass man auch in Zukunft in seinen begehbaren Kleiderschrank schauen kann. Vermutlich wird es eine zweite Staffel der Realityshow der Zwillingsbrüder Kaulitz geben. (feld, 30.6.2024)