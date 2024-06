An 25.06. kam es zu einem technischen Problem an der Strompreisbörse und damit sind die Preise massiv in die Höhe gestiegen am 26.06. War jemand davon betroffen, zB. bei aWATTar? Wenn ja, was war eure Reaktion? Wir mussten zum Glück nicht aktiv eingreifen, der Boiler wurde automatisch an günstigen Stunden eingeschaltet und in den Stunden mit teurem Strom lief das Balkonkraftwerk.

Ich würde gerne wissen was andere gemacht haben in der Situation.



