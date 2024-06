Die Google-Tochter Youtube erfreut sich großer Beliebtheit. Dennoch versucht man, mit neuen Features und Abos mehr Leute anzusprechen. AP/Patrick Semansky

Youtube will offenbar neue Premium-Abos einführen, wie mehrere Medien am Donnerstag berichteten. Zitiert wird ein Community-Beitrag des Youtube-Teammitglieds Hazel: "Wir sind bestrebt, unseren Mitgliedern mehr Optionen zu bieten, indem wir unsere bestehenden Angebote auf weitere Regionen ausweiten und neue Tarife einführen."

Auch in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) will man nachlegen. So wurde am Donnerstag bekannt, dass Google offenbar mit großen Plattenlabels über Deals bezüglich künftigen KI-Musik-Angeboten spricht.

Nutzung von Musik für KI

Schon im Vorjahr wurde die generative KI-Funktion bei Youtube eingeführt, um Musik im Stil berühmter Künstler produzieren zu können. Da die Nachfrage offenbar hoch war, geht der US-Konzern nun den nächsten Schritt und spricht mit großen Labels wie Universal Music Group, Warner Records oder Sony Music Entertainment. Das Thema dieser Gespräche sollen "pauschalisierte Geldbeträge" sein, um eine große Bibliothek an Songs lizenzieren zu können, die man dann für das Training des hauseigenen KI-Musik-Tools benutzen kann.

Der Financial Times verrät ein Sprecher von Youtube, dass man später im Jahr eine neue KI-Plattform anbieten möchte, die von Daten zahlreicher echter Songs gespeist wurde. Ganz einfach wird die Umsetzung allerdings nicht, äußerte sich doch beispielsweise Sony Music kürzlich kritisch über die "unauthorisierte Nutzung" von Musik durch KI-Firmen. Universal entzog Tiktok erst vor wenigen Wochen kurzzeitig die Rechte an seinem gesamten Musikkatalog, nachdem die Social-Media-Plattform offenbar zu wenig für den Schutz dieser Musik im Zusammenhang mit KI-gestützten Änderungen getan hat.

Neue Abos

Was die Abos des Videoportals betrifft, zeigte man sich zuletzt von den Nutzerzahlen zufrieden. Vor allem der Wegfall von Dauerwerbung vor und während der Videos, indem man ein Abo abschließt, ist offenbar vielen Nutzerinnen und Nutzern das Geld wert. Zudem können Premium-Kunden Videos herunterladen und die App "Youtube Music" ebenfalls werbefrei genießen.

Wie die kommenden Abos aussehen könnten, ist noch nicht bekannt. Dafür wurde in einem Blogpost verraten, dass derzeit das KI-gestützte Feature "Jump ahead" ausgerollt wird. Basierend auf dem Nutzerverhalten kann man damit zu jenen Passagen im Video springen, "zu denen man will".

Außerdem sollen ein paar "Experimente" folgen, zu denen man sich demnächst anmelden kann, etwa das automatische Herunterladen von Shorts, also den Kurzvideos im Hochformat, um sie auch offline sehen zu können, sowie ein KI-Assistent. (red, 28.6.2024)