Der Blick auf die Wiener Skyline von der Alten Donau aus gesehen. Lea Sonderegger

In der riesigen Siedlung ist kein einziges Auto unterwegs. Kein Motorbrummen, nichts. Stattdessen zischen am Nachmittag Kinder auf ihren Fahrrädern und Rollern auf den Wegen zwischen den Wohnblöcken umher. Dass hier im Areal noch nicht alles fertig ist und Bereiche mit Gittern abgesperrt sind, macht den Kindern nichts aus. Im Gegenteil: Die Hürden sind Teil des Spiels. Und dem lustigen Geschrei nach zu urteilen führen irgendwie alle Wege zu einem großen Spielplatz.

Hier in Transdanubien im Nordosten Wiens, keine fünf Gehminuten von der U1-Station Kagraner Platz entfernt, wurde gut versteckt in nur vier Jahren ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft. Die Transformation des einstigen Industrieareals ist bemerkenswert: Dort, wo der Wiener Traditionsbetrieb Hrachowina bis vor kurzem noch Fenster und Türen erzeugte, stehen nun mehr als ein Dutzend Wohnbauten mit teils bis zu 35 Meter Höhe. 1700 Bewohnerinnen und Bewohner sollen hier im Stadtentwicklungsgebiet "Am langen Felde" bis Ende des Jahres Platz finden, 1100 Parkplätze sind für die Käufer oder Mieter unterirdisch verfügbar.

Im neuen Stadtentwicklungsgebiet "Am langen Felde" leben bald 1700 Menschen. krud

Viele neue Donaustädter

Hunderte sind in den fertigen Bauten schon eingezogen, wie Ivan Antic mit seiner Familie. Er ist seit dem Vorjahr ein neuer Donaustädter, ist aus Simmering hierher abgewandert. "Es stand eigentlich nicht auf meiner Liste, in den 22. Bezirk zu ziehen", räumt der 38-Jährige ein. "Aber hier gibt es viel Platz für uns mit den zwei Kindern. Uns gefällt es." Und das, obwohl seine Arbeitsstätte in Favoriten nun ein gutes Stück weiter entfernt ist als davor.

Der Außenbezirk Donaustadt erlebt seit Jahren einen Wohnbauboom, der herausragend ist. Der neue Stadtteil "Am langen Felde" ist nur ein Beispiel. Im Gebiet Berresgasse in der Nähe des Badeteichs Hirschstetten etwa sind es 3000 neue geförderte Wohnungen, in die Seestadt Aspern sind seit 2014 schon 12.000 Bewohnerinnen und Bewohner gezogen. 2023 betrug das Bevölkerungsplus im Bezirk in nur einem Jahr mehr als 8000 Personen. Diese Dynamik hat dazu geführt, dass der flächenmäßig größte Bezirk nun auch zum einwohnerstärksten geworden ist.

Anfang des Jahres lebten hier 220.794 Einwohnerinnen und Einwohner. Der zehnte Bezirk, Favoriten, lange Jahre unangefochtener Spitzenreiter in Wien, wurde trotz ebenfalls anhaltenden Wachstums von der Donaustadt knapp um 470 Personen überholt. Nur um das etwas einzuordnen: Beide Außenbezirke haben damit jeweils mehr Einwohner als die drittgrößte österreichische Stadt Linz (211.944).

Im großen Standentwicklungsgebiet Seestadt Aspern leben bereits 12.000 Menschen, im Endausbau sollen es mehr als 25.000 sein. Lea Sonderegger

Ein Grundkonflikt wächst

Gebaut oder nachverdichtet wird in der Donaustadt auf bereits versiegelten Flächen wie beim Stadtteil "Am langen Felde", aber immer öfter auch auf einstigen Grünarealen. Das heizt einen Grundkonflikt an, der in Zeiten des Klimawandels gerade im 22. Bezirk sichtbarer wird als anderswo in der Stadt: jenen zwischen der Schaffung von notwendigem Wohnraum und Infrastruktur auf der einen und dem Kampf um den Erhalt naturnaher Flächen auf der anderen Seite. Und trotzdem: Mit Donauinsel und Alter Donau hat man hier immer noch das Gefühl eines "grünen" Bezirks.

Dass die Donaustadt Platz für eine potenzielle Stadterweiterung hat, ist kein Geheimnis. Die so rasant voranschreitende Bevölkerungsentwicklung hat aber selbst jene Expertinnen und Experten in der Landesstatistik Wien überrascht, die sich mit diesen Zahlen beschäftigen. So hat sich die Bevölkerung im Bezirk seit 1991 – also in nur 33 Jahren – mehr als verdoppelt. In den Prognosen der vergangenen Jahre war dieses Szenario nicht abgebildet. Der starke Zuzug ist laut den Statistikern jedenfalls vor allem auf innerstädtische Umzüge und in etwas abgeschwächter Form auf Zuzüge aus dem Ausland zurückzuführen.

Kräne sind in der Donaustadt ein gewohntes Bild. Auf die Umwidmung von Ackerflächen wird auch spekuliert: Nördlich der U2-Station Aspern Nord etwa sind schon zahlreiche Ackergrundstücke im Besitz von Wohnbauträgern. © Christian Fischer

Das neue Gesicht der Donaustadt

Der Bauboom verändert auch das Gesicht des Bezirks zusehends. Manche Entwicklungen sind sichtbarer als andere. Stichwort Hochhäuser: Schon jetzt befindet sich mit dem DC Tower 1 das mit 250 Metern höchste Gebäude Österreichs im Bezirk – ganz zu schweigen vom zwei Meter höheren Donauturm, der das höchste Bauwerk des Landes darstellt. Nun kommt mit dem 180 Meter hohen Projekt Danubeflats bei der Reichsbrücke der höchste Wohnturm Österreichs dazu. Das Gebäude mit 48 Stockwerken soll bis Ende des Jahres finalisiert werden. Von den rund 500 Eigentumswohnungen sind nur noch etwa zehn Prozent verfügbar – trotz Kaufpreisen, die kein Lercherl sind und großteils deutlich jenseits der 10.000 Euro pro Quadratmeter liegen. Eine Zweizimmerwohnung mit 54 Quadratmeter im 15. Stock mit Blick auf die Innere Stadt und die Alte Donau wird etwa aktuell um 899.000 Euro angeboten.

Auch der ebenfalls in Bau befindliche DC Tower 2 in direkter Nachbarschaft zum Einserturm wird künftig die adaptierte Skyline Wiens auf der Donauplatte prägen. Im 53-stöckigen Turm mit einer reinen Gebäudehöhe von 175 Metern ist eine gemischte Nutzung aus Wohnen, Büro und Gastro vorgesehen. Geplant sind 470 Mietwohnungen.

Der dunkle DC Tower 1 ist mit 250 Metern das höchste Bauwerk Österreichs. Gleich rechts daneben wird aktuell der DC Tower 2 gebaut, gefolgt vom DC Tower 3. Auf der anderen Seite der Reichsbrücke befinden sich die Danubeflats, der Wohnturm ist 180 Meter hoch. Lea Sonderegger

Die Hochhäuser sprießen

Direkt vor der Eissporthalle Steffl Arena bei der U1-Station Kagran und dem Donauzentrum sprießen ebenfalls weithin sichtbar die Hochhäuser. Auf einer Fläche, die bis vor wenigen Jahren noch als Gratisparkplatz für bis zu 400 Autos diente, wurde bereits ein 110 Meter hoher Turm mit 300 Eigentumswohnungen realisiert. Aktuell in Bau ist ein weiteres 155-Meter-Hochhaus mit Büros und 350 Wohneinheiten. Es soll bis Ende 2025 fertiggestellt werden. Zum neuen Stadtteil "Vienna Twentytwo" gehören noch vier weitere Neubauten, die unter anderem ein Hotel, das Magistratische Bezirksamt sowie Serviced Apartments beherbergen.

Zwei Hochhäuer des neuen Stadtteils Vienna Twentytwo bei der U1-Station Kagran. Das Projekt entsteht auf einem ehemaligen großen Gratisparkplatz für 400 Autos. Lea Sonderegger

Tradition im Café

Was aber macht die rasante Entwicklung mit den alteingesessenen Donaustädtern? Schauplatzwechsel zum traditionsreichen Café Falk in Kagran. Auch vor dem Lokal wird gehämmert wie verrückt. Die Asphaltsäge schneidet, der Schlagbohrer schlägt. Der Grund für den aufgewirbelten Staub ist aber kein Wohnbauprojekt, sondern die Neugestaltung der vierspurigen Wagramer Straße, die bis zum Sommer 2025 einen breiten Radweg sowie mehr Grünflächen und Bäume erhält.

Während es draußen lärmt, ist drinnen im Café Falk die Hektik vergessen. Hier dreht sich die Uhr nicht so rasend schnell: Das Interieur samt Thonet-Sesseln stammt aus den 1980ern, zu Mittag gibt es hervorragende Hausmannskost ohne neumodischen Schnickschnack. Am Dienstag steht Schweinsbraten mit Semmelknödel und Sauerkraut auf dem Mittagsmenü. "Wir kochen auch die Gulaschsuppe noch selber, nach dem Rezept der Uroma", sagt Carina Falk. Sie hat den Familienbetrieb während der einschneidenden Corona-Zeit im Jahr 2021 von ihrem Vater Wolfgang übernommen und führt das Geschäft mit ihrem Partner Philipp Felbermayer in vierter Generation.

Seit 60 Jahren Stammgast

Stammgäste wie die Pensionistin Renate wissen die Tradition zu schätzen: "Ich komme seit 60 Jahren hierher", sagt die Donaustädterin. Zum Kaffeetrinken und Zeitunglesen. Und das viele Jahre hindurch auch von Montag bis Freitag. Andere Kunden müssen Essen und Getränk zu Mittag gar nicht mehr beim Kellner bestellen. "Weil wir ohnehin wissen, was sie aufgetischt bekommen wollen", sagt Carina Falk. Es würden durch das Wachstum im Bezirk aber auch immer mehr neue Gäste ins Lokal kommen.

Was hat sich für Falk in den vergangenen 20, 30 Jahren im boomenden Bezirk am meisten verändert? "Kagran ist kein Dorf mehr. Früher hat noch jeder jeden gekannt." Der prägendste Einschnitt für das Café sei aber das Rauchverbot in der Gastronomie gewesen, räumt Falk ehrlich ein. "Das haben wir in der Vorstadt noch viel mehr gespürt als die Cafés im Zentrum." Einen Widerstand gegen Veränderungen gibt es im Hause Falk nicht. Die Besitzerin spricht aber von "sanfter Modernisierung", die notwendig sei, um mit der Zeit zu gehen. So gibt es bei den Speisen mittlerweile auch vegane Alternativen. Und das Café, einst ein täglich geöffneter 24-Stunden-Betrieb, schließt seit einigen Jahren werktags um Mitternacht und am Samstag um 16 Uhr. "Der Sonntag gehört der Familie", sagt Carina Falk. Der wird im Sommer klassisch im Bezirk, im Gänsehäufel inmitten der Alten Donau, verbracht.

An Freizeitmöglichkeiten mangelt es zwischen Donauinsel, Neuer Donau und Alter Donau wahrlich nicht. Im Bild ist die Rehlacke vis-à-vis dem Gänsehäufel. Lea Sonderegger

Apropos Planschen

Was kostenlos zugängliche Wasser- und Grünflächen betrifft, befindet sich die Donaustadt wienweit gesehen auf der Butterseite. Dafür sorgen Bademöglichkeiten in der Neuen Donau, der Alten Donau, am Kaiserwasser und auch in der Lobau mit Dechantlacke oder Panozzalacke. Im Mai wurde in der Kaisermühlenbucht ein neuer Sandstrand eröffnet, auf den Arena-Terrassen wurden 30 Bäume gepflanzt, die später einmal Schatten spenden sollen. Auch der erste Abschnitt der umgestalteten "Sunken City" in der Nähe des Leuchtturms bei der U1-Station Donauinsel ist mittlerweile fertig: mit einem attraktiveren Zugang zum Wasser samt Holzplattformen und Liegeflächen.

Bei der Alten und der Neuen Donau gibt es zahlreiche Stege und Badeplätze, die zum Schwimmen und Sporteln einladen. Lea Sonderegger

Laut Statistik der Stadt nehmen Grün- und Wasserflächen rund 64 Prozent der Gesamtfläche des riesigen Bezirks ein. Dafür sind zu einem großen Teil das Naturschutzgebiet Lobau und die Äcker und Freiflächen im Nordosten Wiens verantwortlich. 27 Prozent sind Bauland, neun Prozent Verkehrsflächen. Mittelfristig wird sich die Verteilung freilich weiter in Richtung mehr Bauland und Straßen verschieben: Dass der Bevölkerungsboom im Bezirk anhält, darin besteht in der Stadt vorerst kein Zweifel. So geht Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) davon aus, dass allein in der Nähe der in Bau befindlichen Stadtstraße in den kommenden Jahrzehnten neue Wohnungen für rund 60.000 Menschen ermöglicht werden.

Die Seestadt Aspern wird von der U2 angesteuert. Die Stadtstraße soll das Areal frühestens Ende 2026 anbinden. Weitere Straßenprojekte wie die S1-Nordostumfahrung inklusive Lobautunnel liegen auf Eis. Lea Sonderegger

Seestadt im Fluss

Auch im Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern, das schon seit 2013 von der U2 angesteuert wird, ist noch vieles geplant. Aktuell leben 12.000 Menschen hier, 5000 Personen haben derzeit ihren Arbeitsplatz in der Seestadt. Im Endausbau sollen rund 25.000 Personen – mehr als doppelt so viel als derzeit – das große Areal bewohnen. Der Wohnbau stockt aber gehörig: Derzeit sind keine weiteren Einheiten in Bau oder in Entwicklung, dabei fehlt noch der gesamte nördliche Teil der Seestadt. Das hat damit zu tun, dass der Ausbau des Gebiets mit der Verkehrsfreigabe der Stadtstraße sowie der östlich anschließenden S1-Spange verknüpft ist.

Eine Drohnenaufnahme der Seestadt Aspern: Fast der gesamte nördliche Teil des riesigen Stadtentwicklungsgebiets beim ehemaligen Flugfeld Aspern ist noch unbebaut. Keine

Eine Eröffnung der 3,3 Kilometer langen vierspurigen Stadtstraße zwischen Südosttangente (A23) und Seestadt spielt es aber frühestens Ende 2026. Und die S1-Spange, die der Bund via Asfinag errichten soll, ist noch gar nicht in Bau.

Das hat wiederum damit zu tun, dass die S1-Spange als Verlängerung der Stadtstraße in Richtung Osten nach derzeitigem Stand im Nirwana enden würde: Denn Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat die umstrittene Wiener S1-Nordostumfahrung inklusive Lobautunnel auf Eis gelegt. Als Hauptargument gegen die Straße führte sie eine immense Bodenversiegelung ins Treffen. Von der S1 wäre auch eine Abfahrt zur S1-Spange in Richtung Seestadt geplant gewesen.

Die Bevölkerungsentwicklung in den verschiedenen Teilbereichen der Donaustadt zwischen den Jahren 2008 und 2023. Grafik: Oana Rotariu

Um die Bebauung des nördlichen Seestadt-Quartiers zu ermöglichen, gibt es verschiedene Strategien: Die Entwicklungsgesellschaft der Seestadt versucht mit einem Abänderungsantrag zum UVP-Bescheid zu erreichen, dass für einen Teil der geplanten Wohnungen und Gewerbeflächen bereits eine Abfahrt von der Stadtstraße zur Seestadt ausreichend ist. Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) geht hingegen davon aus, "dass sich das Problem nach der kommenden Nationalratswahl im Herbst lösen wird", wie er sagt. So seien neben der SPÖ weiterhin auch die ÖVP und die FPÖ für den Bau der Schnellstraße. Nevrivy zeigt sich überzeugt: "Egal, welche Parteien in der nächsten Bundesregierung vertreten sein werden: Der Lobautunnel wird kommen." (Text: David Krutzler; Fotos: Lea Sonderegger, 9.7.2024)