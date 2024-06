Sebastian Ofner auf Gras. EPA/MIQUEL A. BORRAS

London - Sebastian Ofner trifft am Montag in der ersten Runde der mit 50 Millionen Pfund dotierten All England Tennis Championships in Wimbledon auf den Australier Aleksandar Vukic. Der 28-jährige Steirer, der am Freitag im Halbfinale des Rasenturniers auf Mallorca im Einsatz war, hat gegen den Weltranglisten-81. insgesamt drei Mal gespielt und eine 1:2-Bilanz. Gewinnt Ofner, würde danach voraussichtlich mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz eine Riesenhürde warten.

Der als Nummer 3 gesetzte Spanier ist gegen den estnischen Qualifikanten Mark Lajal zum Auftakt haushoher Favorit. Ofner spielt erst zum dritten Mal im Hauptbewerb des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Sein bisher bestes Resultat war das Erreichen der dritten Runde 2017 aus der Qualifikation heraus.

Gegen Vukic hat Österreichs einziger Vertreter in den Einzelbewerben zuletzt in diesem Jahr im Marrakesch-Achtelfinale knapp mit 6:7(11),6:2,6:7(7) verloren. 2019 verlor Ofner auf Challenger-Niveau in Nur Sultan ebenso in drei Sets, 2022 siegte er in der zweiten French-Open-Quali-Runde mit 6:2,6:4. (APA; 28.6.2024)