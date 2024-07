Von der Algarve bis an die Ostsee: Vergleichsweise günstige Strände findet man in ganz Europa. Getty Images/iStockphoto

Wie sich wohl schon herumgesprochen haben wird, dürfte die Urlaubskombi Sonne, Meer und Strand heuer ordentlich aufs Börserl gehen. Da sind Spartipps und gute Vorrecherche ein Muss. Hilfreich dabei: die Auswertung der Buchungsplattform Omio. Dort hat man festgestellt, an welchen europäischen Stränden Liegestühle, Bier, Eis, Aperol Spritz und Wasser für die Feriengäste am günstigsten sind.

Für das Ranking wurden 75 Strände in beliebten europäischen Ferienregionen miteinander verglichen und neben den Preisen auch die Durchschnittstemperaturen und die Google-Bewertungen mit einbezogen. Das sind die sieben günstigsten Strände Europas:

7. Falésia Beach, Algarve, Portugal

Der Strand im Süden Portugals besticht mit tiefen Preisen für alkoholische Getränke. Das Bier gibt's für drei Euro, ein Glas Aperol Spritz belastet das Ferienbudget mit vier Euro. Liegestuhl und Sonnenschirm kosten zehn Euro pro Tag und im internationalen Vergleich damit eher wenig.

6. Strand von Warnemünde, Warnemünde, Deutschland

Dieser Strand an der Ostsee gehört zu den günstigsten in Europa. IMAGO/Chris Emil Janßen

In Deutschland kommen Feriengäste am günstigsten am Strand von Warnemünde an der Ostsee weg. Der Strandkorb kostet mit 14 Euro am Tag zwar relativ viel, dafür müssen die Feriengäste fürs Gelato (1,50 Euro) und den Aperol Spritz (sechs Euro) nicht allzu tief ins Portemonnaie greifen.

5. Scoglio di Monterosso, Monterosso al Mare, Italien

Der Strand in der Cinque Terre gehört zu den beliebtesten Stränden Italiens und ist noch einer, der die Ferienkasse eher wenig belastet. Bei zwei Euro für eine Kugel Gefrorenes und rund sechs Euro für ein Glas Aperol Spritz stellt sich schnell das Gefühl von Dolce Vita ein. Zudem ist es im Sommer nicht ganz so heiß wie in anderen Regionen Italiens.

4. Playa de las Teresitas, Teneriffa, Spanien

Auch die Playa de las Teresitas auf Teneriffa schont das Budget der Feriengäste. Ein Wasser kostet 71 Cent und eine Kugel Eis zwei Euro. Auch das Bier ist mit vier Euro nicht allzu teuer. Jedoch hat die Bewertung einen kleinen Schönheitsfehler. Den Preis für Liegestuhl und Sonnenschirm konnten die Studienautoren nicht in Erfahrung bringen.

3. Playa de la Concha, San Sebastián, Spanien

Eine Top-Alternative zu Südspanien mit extrem heißen Sommern ist das Baskenland im Norden mit tollen Stränden an der Biskaya und angenehmen Temperaturen. Die Playa de la Concha, der Stadtstrand von San Sebastián, schont dazu auch noch die Ferienkasse der Gäste. Ein Liegestuhl mit Sonnenschirm kostet nur drei Euro, genau so viel wie ein Bier. Eine Flasche Wasser gibt's für weniger als 44 Cent.

2. Kleopatra Beach, Alanya, Türkei

Der seit Jahrzehnten beliebte Badeort Alanya an der türkischen Riviera am Mittelmeer überzeugt nicht nur mit breiten Sandstränden, sondern auch mit tiefen Preisen. Unter anderem am Kleopatra Beach, an dem früher die gleichnamige ägyptische Königin gebadet haben soll. Ein Wasser gibt's hier schon für umgerechnet rund 43 Cent und eine Kugel Eis für knapp 80 Cent. Auch Liegestuhl und Sonnenschirm sind mit 7,50 Euro pro Tag günstig.

1. Playa de las Canteras, Gran Canaria

Der beliebte Sandstrand von Las Palmas ist in diesem Sommer der günstigste Ort für eine Abkühlung. Bars und Restaurants in Strandnähe sind preiswert. Ein Bier kostet 3,50 Euro, einen Aperol Spritz gibt's ab sechs Euro. Die Sonnenliege für gerade einmal drei Euro pro Tag. Dank der leichten Atlantikbrise lässt es sich auf Gran Canaria im Sommer besonders gut aushalten. (red, 2.7.2024)