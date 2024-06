Mehr zum Thema

Raiffeisen nimmt Niederösterreichs Bauernbund den Agrarverlag ab

Raiffeisen beteiligt sich an "Börsianer"

Die Raiffeisen-Medienbeteiligungen

Raiffeisen Niederösterreich Wien hält die Mehrheit am Kurier und damit auch dessen Magazin Profil. Dem Kurier gehört die Hälfte an der Mediaprint, dem gemeinsamen Verlagskonzern mit der Kronen Zeitung. Raiffeisen besitzt 20 Prozent am Verlag der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) und 40 Prozent an der ORF-Sendertochter ORS, die Raiffeisenzeitung und eine Reihe weiterer kleinerer Medienbeteiligungen.