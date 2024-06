Kurz nach dem Amazon-Luna-Start in Österreich verkündeten der US-Konzern und Microsoft überraschend eine Kooperation auf dem umkämpften Gaming-Markt

Xbox Cloud Gaming steht nun auch auf den Fire-TV-Sticks 4K und 4K Max zur Verfügung. Amazon

Das kam unerwartet: Amazon und Microsoft gehen eine Partnerschaft ein – und Xbox Cloud Gaming kommt auf den Fire-TV-Stick, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag bekanntgaben. Unterstützt werden die Modelle Fire-TV-Stick 4K Max und Fire-TV-Stick 4K. Auf diesen Geräten kann die Xbox-App ab sofort installiert werden. Außerdem ist ein Bluetooth-fähiger Wirelesscontroller nötig und das Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abo. In dieser höchsten und mit 14,99 Euro im Monat teuersten Stufe des Game Pass ist auch Cloud-Gaming enthalten. Diese Funktion ist zwar noch als Beta-Version markiert, bietet aber hunderte Spiele im Katalog an.

Der Vorteil dieser Cloud-Services liegt auf der Hand: Man braucht keine leistungsstarke Hardware und keine enormen Festplatten, um die Spiele installieren zu können. Im Fall der neuen Kooperation von Microsoft mit Amazon reicht Hardware um 39,90 Euro. Xbox-Cloud-Games können auch auf Android-Geräten, iOS-Geräten, Xbox-Konsolen und Samsung-Fernsehern gespielt werden. Auch eine Browservariante gibt es unter xbox.com/play.

"Die Ausweitung von Xbox-Gaming auf Fire-TV-Geräte bietet Spielern eine weitere Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele auf Geräten zu genießen, die sie bereits besitzen", so Ashley McKissick, die verantwortliche Microsoft-Managerin.

Kooperation hat sich mit "Fallout" angedeutet

Amazon und Microsoft sind oft erbitterte Rivalen, wenn es um geschäftliche Cloudlösungen geht, und zerren einander auch gerne vor Gerichte. In der Gaming-Sparte der beiden Konzerne scheint jedoch ein etwas entspannterer Umgangston zu herrschen, wie Windows Central berichtet. Microsoft arbeitet zum Beispiel intensiv mit Amazons Twitch- und Prime-Gaming-Plattformen zusammen, und Amazon bringt sein MMO New World noch in diesem Jahr auf die Xbox.

Amazon hat seine eigene Cloud-Gaming-Plattform namens Amazon Luna, diese steckt aber im Vergleich zu Microsofts Angebot noch in den Kinderschuhen. Dazu kommt, dass Microsoft dank milliardenschwerer Investitionen eine ganze Reihe von führenden Spieleentwicklern übernommen hat. Firmen wie Bethesda und Activision Blizzard bringen außerdem zugkräftige Marken wie Call of Duty oder The Elder Scrolls mit. Zuletzt hat Amazon auch dank des Erfolgs der Fallout-Serie intensiv die Bethesda-Spiele beworben und teilweise sogar verschenkt, noch ein Zeichen dafür, dass die Zusammenarbeit in der Games-Sparte gut funktioniert.

Neue Xbox kommt 2028

In der Branche kursierten immer wieder Gerüchte, Microsoft könnte sich aus dem Cloud-Gaming-Bereich zurückziehen, zumal das Angebot von Nvidia namens Geforce Now extrem stark ist und als das technisch überlegene Produkt gilt. Die Expansion auf Amazon-Geräte scheint diese These zu widerlegen.

Microsoft arbeitet an einem Nachfolgemodell der aktuellen Xbox Series X, trotz Gerüchten, dass Microsoft künftig auf die Hardware verzichten könnte. Laut Xbox-President Sarah Bond soll die neue Konsole aber dennoch das Flaggschiff der Xbox-Sparte sein, obwohl Microsoft seinen Gaming-Bereich auf unterschiedliche Plattformen stützen möchte. Die neue Xbox soll im Jahr 2028 erscheinen. Noch für 2024 ist ein Update der Xbox Series X sowie der kleineren Series S geplant.

Amazons Cloud-Gaming-Service Luna ist seit 19. Juni in Österreich verfügbar. DER STANDARD wird den Dienst in den kommenden Wochen testen. (pez, 28.6.2024)