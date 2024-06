Ich verstehe es nicht. Warum spielt in der Gesellschaft Sex so sehr eine Rolle? In Werbungen wird gefühlt alles sexualisiert, was sexualisiert werden kann. Letztens auch eine meinForum-Frage dazu. Auf der anderen Seite wird nicht über Sex gesprochen, die Genitalien werden oft beschämt als "das da unten" bezeichnet. An alle, die mir und anderen Asexuellen die Welt erklären wollen: Warum? Ich verstehe es nicht.



