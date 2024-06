Die RBI steht aufgrund laufender Russland-Geschäfte zunehmend unter Druck. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Österreichs Finanzmarktaufsicht (FMA) hat gegen die Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Mängeln bei ihren Geldwäschekontrollen eine Geldstrafe in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro verhängt. Das teilte die FMA am Freitag auf ihrer Website mit. Die Strafe von 2,07 Millionen Euro – ein Rekordbetrag in Österreich – wurde demnach verhängt, nachdem die Aufsichtsbehörde bei zwei Korrespondenzbanken der RBI Versäumnisse bei der Überprüfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung festgestellt hatte. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig.

Eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit nannte die Länder Kuba und Bahrain, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Die Strafe, wenn auch im Vergleich zu Strafen, die von den USA verhängt werden könnten, nicht extrem hoch, trübt das Image von Raiffeisen weiter. Die Bank gerät wegen Geschäften in Russland zunehmenden unter Druck, ihre Beziehungen zu Moskau zu beenden. (Reuters, APA, red, 28.6.2024)