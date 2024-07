Arbeiten mit Ausblick: Wo sich Urlaub und Job am besten verbinden lassen, will man bei Interhome herausgefunden haben. imago/Loop Images

Die Kombination von Arbeit und Urlaub ist keine Neuheit mehr. Dank Internet ist Arbeiten heutzutage überall möglich. Zwar sind Workations noch lange nicht die Norm, aber die anfängliche Skepsis der Unternehmen nimmt langsam ab, beobachtet der Business Traveller. Bei Interhome hat man den Workation-Index entwickelt, der Städte in Europa danach bewertet, wie gut sie sich für Workations eignen. Zu den berücksichtigten Faktoren gehören neben dem Freizeit- und Kulturangebot, Nachtleben, Museen und Klima auch die Qualität der Stromversorgung, Sicherheit, Gesundheitssystem, Lebenshaltungskosten und Kaufkraft, Wohnen, Verkehr (Pendelzeit), Umweltverschmutzung und Klima.

Die Top Ten stellen sich folgendermaßen dar:

Die Stadt Luxemburg nimmt den ersten Platz als perfekte Workation-Destination ein. Sie bietet unberührte Natur, schöne Orte zum Wandern und Radfahren und ein stimmungsvolles Stadtzentrum. Ein großer Vorteil ist, dass die öffentlichen Verkehrsmittel im kleinen Herzogtum kostenlos sind, sodass man leicht von einem Ort zum anderen gelangt. Die spanische Stadt Valencia ist auf Rang zwei des Workation-Index. Ein Highlight in Valencia ist der praktisch ganzjährige Sonnenschein. Außerdem sei die Stadt keine teure Destination.

Den Haag in den Niederlanden ist die drittbeste Destination für eine Workation. Wo schneidet Den Haag am besten ab? Bei Sicherheit und Gesundheit. Zudem gibt es den Strand von Scheveningen, den man nach der Arbeit zu Fuß erreichen kann. Den Haag punktet zudem mit zahlreichen Hospitality-Betrieben. Wien schafft es auch noch in die Top Ten und punktet unter anderem bei den Faktoren Sicherheit und Gesundheitssystem. (red, 3.7.2024)