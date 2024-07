Es ist der Sommer des Spitzensports: Während der Fußball-EM geben die Profis alles für den Pokal. Dann folgen Ende Juli schon die Olympischen Spiele in Paris. In all den Veranstaltungen steckt eine Menge Geld – auch in den Taschen der Sportlerinnen und Sportler? Wegen ihres Gehalts müssen sich die Fußballer wohl keine Sorgen machen, aber etwa bei den Leichtathletinnen und Leichtathleten sieht die Situation wieder ganz anders aus.

Um gut zu verdienen, müssen viele hart trainieren und vollkommen diszipliniert bleiben. Aber lohnt sich der Aufwand? Wie man sich als Spitzsportlerin erhält, und welche finanziellen Möglichkeiten es in diesen Bereich gibt, verrät die ehemalige Profi-Läuferin und heutige Unternehmerin und Trainerin Elisabeth Niedereder in der neuen Folge von "Lohnt sich das?" Moderatorin Melanie Raidl. (red, 2.7.2024)