Alain Aspect erhielt nicht nur den Nobelpreis für Physik. In seiner Heimat Frankreich habe er auch eine ganze Generation junger Physikerinnen und Physiker inspiriert, wie ehemalige Studierende und Kolleginnen sowie Kollegen erzählen. APA/AFP/JOEL SAGET

Zusammen mit dem österreichischen Physiker Anton Zeilinger und dem US-Amerikaner John Clauser erhielt Alain Aspect 2022 den Nobelpreis für Physik für ihre Experimente mit verschränkten Quantenzuständen. Diese zeigten empirisch, dass die Quantenwelt fundamental anders als unsere Alltagswelt funktioniert: Zwei quantenmechanische Objekte wie beispielsweise Lichtteilchen oder Elektronen können durch Verschränkung nämlich als ein Objekt mit gemeinsamen Eigenschaften agieren, egal, wie weit sie voneinander entfernt sind.

Das passt mit den Regeln der Relativitätstheorie nicht zusammen. Einstein war auch in heißgeführten Debatten mit Niels Bohr damit befasst. Die Experimente von Aspect und seinen Kolleginnen und Kollegen, die in den 1960er-Jahren von John Bell erstmals vorgeschlagen wurden, zeigten jedoch, dass Einstein falsch lag.

Mitte Juni besuchte Aspect Wien anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Institut CNRS Pauli, einer Kollaboration des Wolfgang-Pauli-Instituts in Wien und der nationalen französischen Forschungsorganisation Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Die Zukunftsperspektiven der Nobelpreisforschung von Aspect und Kollegen sind diese Woche auch bei der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau Thema, an der das Wissenschaftsministerium beteiligt ist.

STANDARD: Wie kam es zu Ihrer Nobelpreisentdeckung?

Aspect: Als ich 1974 den Artikel von John Bell las, war ich erstaunt, dass man die Debatte (rund um Einsteins Einwände gegen die Natur der Quantenmechanik, Anm.) mit einem Experiment beilegen konnte. Mir fiel sein Vorschlag auf, dass ein wirklich gutes Experiment die Änderung der Messapparate beinhalten sollte, während die Photonen – die Lichtteilchen – sich im Flug befinden. Das war mein Ziel, weil ich sah, dass es den Kern der Debatte zwischen Einstein und Bohr berührte. Und so begann ich mit der Entwicklung des Experiments. In meinem Team gab es keine Erfahrung mit diesen Techniken, also musste ich viele Labore besuchen, um zu lernen, und ich musste mir sogar Geräte ausleihen.

Ankunft bei der Nobelpreis-Zeremonie im schwedischen Stockholm: Alain Aspect (vorn links), John Clauser (3. von links) und Anton Zeilinger (hinten links). APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

STANDARD: Gab es jemals etwas, das Sie rückblickend anders gemacht hätten?

Aspect: Nein, ich denke, ich habe die besten Experimente gemacht, die damals möglich waren. Das soll nicht heißen, dass man es nicht besser machen könnte. Zum Beispiel waren die Experimente von Gregor Weihs und Anton Zeilinger in Innsbruck viel besser als meine, aber das war 16 Jahre später. Eines Tages rief mich Zeilinger an und sagte: "Ich habe einen Schüler, Gregor Weihs. Er will dein Experiment wiederholen. Was meinst du dazu?" Und ich sagte: "Ja, er soll mein Experiment wiederholen, aber es verbessern." Und das haben sie dann auch gemacht.

STANDARD: Woran arbeiteten Sie danach?

Aspect: Ich habe viele verschiedene Dinge gemacht. Nach den Bell-Experimenten haben wir zusammen mit meinem Doktoranden Philippe Grangier die erste Quelle für einzelne Photonen in der Welt entwickelt. Danach arbeitete ich zusammen mit Jean Dalibard im Team von Claude Cohen-Tannoudji zur Laserkühlung von Atomen, der dafür 1997 den Nobelpreis für Physik erhielt. Dann beschloss ich, an das Institut d'Optique zurückzukehren, um eine Gruppe namens Atom Optics zu gründen. Die Idee war, mit Atomen das zu tun, was man mit Photonen schon machen konnte. Die Errungenschaft der Gruppe war die Quanten-Atomoptik, bei der wir bahnbrechende Experimente der Quantenoptik aufgriffen, allerdings mit Atomen statt Photonen.

STANDARD: Haben Ihre Experimente Ihre Sicht auf die Grundlagen der Welt verändert?

Aspect: Die Bell-Experimente haben gezeigt, dass man den lokalen Realismus, der sich aus Lokalität und Realismus zusammensetzt, aufgeben muss. Das war der Standpunkt von Einstein. Lokalität bedeutet, dass nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. Realismus ist die Vorstellung, dass ein Objekt Eigenschaften hat, bevor man sie misst. Im Realismus geht man davon aus, dass die Eigenschaft unabhängig von den Messvorgängen existiert. Im Gegensatz dazu muss man gemäß Niels Bohr auch über den Messapparat sprechen, um die Eigenschaft eines Objekts zu definieren. Ich ziehe es vor, die Idee des Realismus beizubehalten – aber das ist eine Frage des Geschmacks. Daher muss ich die Lokalität ablehnen. Das heißt, wenn ich hier etwas mit einem Quantenobjekt mache, kann das sofort die Quantenbeschreibung eines anderen Objekts ändern, auch wenn es weit weg ist. Aber ich kann nicht beweisen, dass ich recht habe.

Alain Aspect, John Francis Clausen und Anton Zeilinger nach ihrem Vortrag im Rahmen der Nobelpreis-Woche im Dezember 2022 an der Universität in Stockholm. APA/EVA MANHART

STANDARD: Sollten solche philosophischen Überlegungen auch Teil des Physikstudiums sein?

Aspect: Ich denke, jeder kann die Themen wählen, die ihn interessieren. Wenn ich über diese Themen nachdenke, entstehen bei mir Bilder, die mir bei meiner Arbeit helfen. Denn meine Art, Physik zu betreiben, beruht auf Intuition auf der Basis von Bildern.

STANDARD: Welchen Rat haben Sie für junge Forscherinnen und Forscher?

Aspect: Jede Art von Quantentechnologie ist sehr interessant. Im Moment fehlen uns gute Quantenspeicher. Ich glaube, wenn es kein grundlegendes Naturgesetz gibt, das eine bestimmte Technologie verbietet, wird diese früher oder später auch existieren. Ich halte das für ein wichtiges Thema, denn wir brauchen Quantenspeicher für die globale Quantenkryptografie und Quantencomputer.

STANDARD: Welche aktuellen Entwicklungen in der Physik finden Sie am spannendsten?

Aspect: Wahrscheinlich Quantentechnologien. Ein ehemaliger Student von mir, Antoine Browaeys, hat jetzt einen der besten Quantencomputer der Welt, der auf neutralen Atomen basiert. Damit hat er bereits Probleme in der Physik gelöst, die davor seit Jahrzehnten ungelöst waren. Diese Art von Problemen kann man mit einem klassischen Computer nicht lösen. Wenn man über den Quantenvorteil von Quantencomputern spricht, denkt man zunächst daran, dass sie Probleme lösen, die klassische Computer nicht angehen können. Man kann den Quantenvorteil aber auch auf andere Weise sehen: einen Computer zu haben, der die gleichen Probleme wie ein klassischer Computer löst und dabei viel weniger Energie benötigt. Generell werden wir den Planeten nicht im Widerstreit mit der Wissenschaft retten können. Wir brauchen immer eine bessere Wissenschaft, um die Probleme der Welt zu lösen. (Thomas Zauner, 8.7.2024)