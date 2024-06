Max Verstappen fuhr die Bestzeit. Pool via Reuters/DARKO BANDIC

Spielberg - Weltmeister Max Verstappen hat sich zum Auftakt des Heimrennens für Red Bull keine Blöße gegeben und den ersten Startplatz für den Sprint eingefahren. Der Niederländer beginnt das Kurzrennen beim Großen Preis von Österreich am Samstag (12 Uhr) von ganz vorne, folgen konnte erneut vor allem Lando Norris. Der McLaren-Pilot, Zweiter der WM-Wertung hinter Verstappen, wurde mit nur 93 Tausendsteln Rückstand Zweiter.

Von Rang drei startet Norris' Teamkollege Oscar Piastri vor George Russell im Mercedes und Carlos Sainz im Ferrari. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde im anderen Mercedes Siebter.

Nach dem Sprint, bei dem die Ränge eins bis acht Punkte bringen, steht am Samstag in Spielberg das Qualifying für den Grand Prix an (16 Uhr). Das elfte Saisonrennen steigt dann am Sonntag (15 Uhr). (sid, red, 28.6.2024)

Ergebnisse des Sprint-Qualifyings:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:04,686 Min.

2. Lando Norris (GBR) McLaren +0,093 Sek.

3. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,301

4. George Russell (GBR) Mercedes +0,368

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,440

6. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,584

7. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +1,322

8. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1,415

9. Pierre Gasly (FRA) Alpine +1,938

10. Charles Leclerc (MON) Ferrari keine Zeit

11. (in SQ2 ausgeschieden) Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:05,806

12. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:05,847

13. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1:05,878

14. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls 1:05,960

15. Logan Sargeant (USA) Williams 1:06,913

16. (in SQ1 ausgeschieden) Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls 1:06,581

17. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:06,583

18. Valtteri Bottas (FIN) Sauber 1:06,725

19. Alexander Albon (THA) Williams 1:06,754

20. Zhou Guanyu (CHN) Sauber 1:07,197