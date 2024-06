Rund 61 Millionen Iranerinnen und Iraner sind am Freitag aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. EPA/STRINGER

Dubai – Im Iran bleiben die Wahllokale für die Präsidentenwahl zwei Stunden länger geöffnet. Sie würden am Freitag um 20 Uhr Ortszeit (18.30 Mitteleuropäischer Zeit) schließen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf die Wahlkommission. Dass die Öffnungszeit der Wahllokale verlängert wird, ist im Iran nicht ungewöhnlich. Sechs Wochen nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz sind rund 61 Millionen Iranerinnen und Iraner aufgerufen, einen Nachfolger zu wählen. Da die Stimmen per Hand ausgezählt werden, dürfte es zwei Tage dauern, bis das Endergebnis vorliegt. Erste Zahlen werden aber wohl schon am Samstagmittag bekanntgegeben.

Alle vier verbliebenen Bewerber stehen loyal zum obersten Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei. Drei Kandidaten gehören zu den Hardlinern, der vierte zu den gemäßigten Reformern. Kritiker und Frauen wurden vom mächtigen Wächterrat gar nicht erst zugelassen. Sollte keiner der Bewerber die notwendige Mehrheit von 50 Prozent plus eine Stimme erhalten, wird am ersten Freitag nach Bekanntgabe des Endergebnisses eine Stichwahl fällig. Sie würde voraussichtlich am Freitag kommender Woche stattfinden. (Reuters, red, 28.6.2024)