"The Kids are alright" und "Rocketman" im Fernsehen

ZEITREISE

Die wilden Neunziger Zur Jahrtausendwende lief die US-Sitcom Die wilden Siebziger im ORF in Endlosschleife. Netflix macht daraus ein Spin-off, es spielt im Jahr 1995, folgt der Geschichte von Leia Forman, der Tochter von Eric und Donna Forman aus der Originalserie. Netflix

Mace Coronel, Max Donovan, Sam Morelos in "Die wilden Neunziger" auf Netflix. Patrick Wymore/Netflix

REALITY

Kaulitz & Kaulitz Die einstigen Tokio-Hotel-Teeniestars Bill und Tom Kaulitz (wir lernen:_Bill Kaulitz singt den Hit Durch den Monsun noch immer gern) öffnen für Netflix ihr Anwesen in Los Angeles, acht Monate lang wurden die deutschen Zwillingsbrüder mit der Kamera begleitet. Regisseur Michael Schmitt und seine Kollegin Annika Blendl lassen auch Mama Charlotte oder Ehefrau und Schwägerin Heidi Klum zu Wort kommen. Netflix





TENNIS

Perfect Match Regisseur Florian Gellenberger zeichnet fiktionalisiert die Geschichte der einstigen Tennisstars Steffi Graf (Lena Klenke) und Andre Agassi (Toby Sebastian) nach. Es geht um ihre teils schwierige Kindheit unter väterlichem Drill und darum, wie die beiden so unterschiedlichen Menschen ein Paar wurden. Amazon Prime





ES IST KOMPLIZIERT

A Family Affair Zora (Joey King) freut sich über ihren neuen Job, sie ist Assistentin bei der neuen Produktion von Hollywoodstar Chris Cole (Zac Efron). Doch dann findet sie heraus, dass ihre Mutter (Nicole Kidman) eine Affäre mit ihrem Chef hat. Das macht den Job freilich nicht unbedingt einfacher. Netflix

TV-Tipps für Samstag

20.15 KOMÖDIE

The Kids Are All Right (USA 2010, Lisa Cholodenko) Jules und Nic, ein schon seit längerem verheiratetes lesbisches Paar, leben ein routiniertes Familienleben, bis ihre Kinder den biologischen Vater, den Samenspender Paul, ausfindig machen. Julianne Moore, Annette Benning und Mark Ruffalo beweisen viel Gespür für Zwischentöne. Bis 21.55, One

21.45 KOMÖDIE

Spanglish (USA 2004, James L. Brooks) Eine mexikanische Haushaltshilfe findet bei einem Starkoch, gespielt von Adam Sandler, einen Job. Die Satire lässt Kulturen und Sprachen aufeinanderprallen und bietet Samstagabend-Unterhaltung zwischen Witz und Melancholie. Bis 23.45, ZDF neo

22.20 ELTON JOHN

Rocketman (GBR/USA 2019, Dexter Fletcher) Elton John (Taron Egerton) wächst als Reginald Dwight verschüchtert in einfachen, zerrütteten Familienverhältnissen auf. Was später folgen sollte, sind Glamour, Drugs und Rock 'n' Roll. Der Spielfilm schildert Aufstieg, Versuchung, Fall und Wiedergeburt des britischen Popsuperstars Elton John als buntes Musical. 0.40, Sat1

22.35 DOKUMENTATION

Scham, das verborgene Gefühl Drei Menschen erzählen über ihre Erfahrungen und die Folgen von Scham und sprechen über Sucht und Depression. Expertinnen und Experten erklären, warum wir uns schämen, wie Scham das Selbstbild beeinflusst und wie wir einen Weg aus diesem schmerzhaften Gefühl finden können. Bis 23.30, Arte

23.30 WISSEN

Sind invasive Arten besser als ihr Ruf? Waschbär, Tigermücke, Grauhörnchen oder Drüsiges Springkraut richten große Schäden an. Aber sind invasive Arten wirklich immer die, die alles zerstören? Bis 0.00, Arte

1.15 KOMÖDIE

The Nice Guys (USA 2016, Shane Black) Der Privatdetektiv Holland March (Ryan Gosling) und der Geldeintreiber Jackson Healy (Russell Crowe) tun sich zusammen, um eine verunglückte Pornodarstellerin zu finden. Regisseur Shane Black huldigt dem 70er-Jahre-Chic, cooler Soundtrack inklusive.

Radiotipps für Samstag

9.05 FEATURE

Hörbilder: Am Semmering Udo Schrittwieser baute Anfang der 70er-Jahre ein Haus nach den Plänen der elfjährigen Anna Zsolnay. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Zu Gast bei der Styriarte in Graz. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Thomas Stelzer (Landeshauptmann OÖ, ÖVP). Bis 12.56, Ö1

(Astrid Ebenführer, 29.6.2024)