9.50 MAGAZIN

Twist: Der Wald und Wir Der Wald ist Sehnsuchtsort und zugleich Sinnbild für die vielfältigen Bedrohungen der Natur. Twist stellt fünf Kulturschaffende und ihre Blicke auf den Wald vor. Bis 10.25, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, ÖVP. Die Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.45 HOLLYWOOD

Die barfüßige Gräfin (The Barefoot Contessa, USA 1954, Joseph L. Mankiewicz) Hollywood-Regisseur Harry Dawes (Humphrey Bogart) erinnert sich, wie er die spanische Tänzerin Maria Vargas (Ava Gardner) zum Star gemacht hat. Joseph L. Mankiewiczs zynische Parabel auf die Traumfabrik glänzt mit messerscharfen Dialogen. Im Anschluss gibt es die Doku Ava Gardner, die Flamenco-Diva Hollywoods zu sehen. Bis 15.55, Arte

15.00 FORMEL 1

Der große Preis von Österreich: Spielberg Diesmal läuft das Rennen aus der Steiermark allein bei Servus TV, das sich für viel Geld auch die Rechte an den Fußball-Euros 2024 und 2028 sicherte. Bis 16.40, Servus TV

20.15 KRIMINALKOMÖDIE

Ein Fisch namens Wanda (A Fish Called Wanda, USA/GB 1988, Charles Crichton) Ein stotternder Tierliebhaber, ein eitler Schönling, dessen attraktive Freundin und deren vermeintlicher Bruder: Es ist ein ziemlich schräges Quartett, das in Charles Crichtons rasanter Heist-Movie-Parodie einen Juwelenraub durchzieht, bei dem rasch alles aus dem Ruder läuft. Ein veritabler Komödienklassiker mit John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline und Michael Palin in Höchstform. Eine Doku über Curtis, Schrei nach Freiheit in Hollywood, ist im Anschluss zu sehen. Bis 22.55, Arte

Jamie Lee Curtis in "Ein Fisch namens Wanda" Metro-Goldwyn-Mayer Studios

22.05 HORROR

Halloween – Die Nacht des Grauens (USA 1978, John Carpenter) Ein psychotischer Sechsjähriger begeht am Halloween-Abend einen Mord und treibt 15 Jahre später erneut sein Unwesen. Stilbildender Slasher-Horror von Meisterregisseur John Carpenter und das Debüt der "scream queen" Jamie Lee Curtis.

Bis 0.05, Tele 5

22.20 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (USA 2016, Theodore Melfi) Sie lieferten entscheidende Beiträge zum ersten Raumfahrtprogramm der USA: hochbegabte schwarze Mathematikerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe im Schatten blieben. Mit Octavia Spencer und der Sängerin Janelle Monáe als formidablen Hauptdarstellerinnen erzählt Theodore Melfi ihre Geschichte. Bis 0.50, ATV

22.55 DOKUMENTATION

John Neumeier – Ein Leben für den Tanz John Neumeier gilt als einer der berühmtesten Ballett-Choreografen unserer Zeit. Als er nach 51 Jahren seine Zeit als Chef des Hamburg Ballett beendet, ist dies Anlass für eine Spurensuche. Die Dokumentation zeigt Neumeier bei Probearbeiten und reist mit ihm zu seinen Anfängen nach Milwaukee und Chicago zurück. Bis 23.45, Arte

(Karl Gedlicka, 30.6.2024)