Der Steirer gewinnt das Halbfinale gegen Paul Jubb in zwei Sätzen. Am Samstag spielt er erstmals um einen Titel auf der ATP-Tour

Sebastian Ofner schlägt zu seinem ersten ATP-Titel auf. EPA/MIQUEL A. BORRAS

Sebastian Ofner hat am Freitag das Finale des ATP-Rasenturniers auf Mallorca erreicht. Der 28-Jährige setzte sich gegen den Briten Paul Jubb mit 6:4, 7:5 durch und trifft am Samstag im ersten Endspiel seiner Karriere gegen Alejandro Tabilo (Chile).

Mit dem Sieg kehrt Ofner in der Weltrangliste in die Top-50 zurück. Beim am kommenden Montag startenden Grand-Slam-Turnier von Wimbledon trifft Ofner auf den Australier Aleksandar Vukic. Dies ergab die Auslosung in London am Freitag. Gewinnt Ofner, würde er voraussichtlich auf den Titelverteidiger Carlos Alcaraz treffen, der es mit dem estnischen Qualifikanten Mark Lajal zu tun bekommt. (luza, 28.6.2024)

Weitere Infos folgen.

Tennis-Ergebnisse vom Freitag:

MALLORCA (ATP250, 1.005,340 Euro, Rasen) - Halbfinale:

Sebastian Ofner (AUT) - Paul Jubb (GBR) 6:4,7:5

Alejandro Tabilo (CHI-4) - Gael Monfils (FRA-6) 2:6,6:2,7:6(3)