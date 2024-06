Alaska Airlines gibt eine Flugmaschine an Boeing zurück AP/Lindsey Wasson

Chicago – In den USA hat die Fluggesellschaft Alaska Airlines am Freitag (Ortszeit) die Rückgabe einer 737 Max 9 an den US-Flugzeugbauer Boeing bekanntgegeben. Das Flugzeug war im Jänner in einen Zwischenfall verwickelt gewesen. Kurz nach dem Start hatte sich bei der fast neuen Boeing 737 Max 9 ein Teil der Kabinenwand wegen fehlender Bolzen gelöst.

Kritik an Boeing

"Sie haben es zurückgenommen, und die Registrierung wurde geändert", sagte ein Sprecher von Alaska Airlines und fügte hinzu, dass auch eine neue 737-10 bestellt wurde. Boeing sieht sich seit einem Vorfall im Jänner verstärkter Beobachtung ausgesetzt. US-Ermittler hatten Boeing am Donnerstag für die Offenlegung von Details einer Untersuchung des Zwischenfalls sanktioniert und angekündigt, dass sie das Verhalten des Unternehmens an das Justizministerium weiterleiten werden. Daraufhin entschuldigte sich der Flugzeughersteller. (APA, 29.6.2024)