Max Verstappen führt das Feld an, dahinter Oscar Piastri und Lando Norris. AFP/JOE KLAMAR

Spielberg – Max Verstappen hat am Samstag wie in den letzten beiden Jahren das Sprintrennen in Spielberg gewonnen. Der Starfahrer von Red Bull Racing setzte sich vor den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris durch. Das Trio lieferte sich in der Anfangsphase einen spannenden Kampf.

Norris von zwei auf eins auf drei

"Der Start wird sehr entscheidend sein", hatte RB-Motorsportberater Helmut Marko bei ServusTV vorm Rennen gesagt. "Wir vertrauen auf Max." Zurecht. Der Niederländer erwischte einen guten Start, fuhr vor Norris und Piastri in die erste Kurve. So richtig absetzen von den McLaren, deren Auto zuletzt von vielen als schnellstes im Feld angesehen wurde, konnte er sich aber nicht. Norris blieb unter einer Sekunde Rückstand, womit er die DRS-Überholhilfe aktivieren konnte.

Und in Runde vier stach Norris in Kurve drei stark innen rein und überholte Verstappen. Der Niederländer konterte aber prompt, weil Norris innen eine Tür offen ließ. Für den Briten kam es sogar noch schlimmer: Teamkollege Piastri nützte das Hin und Her vor ihm, um ebenfalls an Norris vorbeizuziehen.

Ein Wechselbad der Gefühle für Norris. "Ich hätte ein paar Dinge besser machen können", sagte der 24-Jährige dazu nach dem Rennen. Er hätte nach seinem eigenen Überholmanöver innen besser abdecken müssen.

Piastri musste Verstappen daraufhin ziehen lassen. "Max war ein bisschen zu schnell", sagte der Australier. Verstappen fuhr seinen zehnten Erfolg im 15. Sprint sicher ein. Mit den acht Punkten baute er auch seine WM-Führung aus, er liegt nun 71 Punkte vor Norris. "Es war schwer, sich abzusetzen", sagte der 26-Jährige zur Anfangsphase. Er bekam die Siegertrophäe von Gerhard Berger überreicht.

Norris: "Morgen kommt eine neue Chance"

Die Formation Lap, also die Einführungsrunde, musste wiederholt werden, weil laut ServusTV-Informationen Fotografen zu nah an der ersten Kurve gestanden waren.

Mercedes-Pilot George Russell konnte Carlos Sainz’ Überholmanöver später kontern und fuhr vor dem Ferrari-Mann als Vierter ins Ziel. Dessen Teamkollege Charles Leclerc fuhr von Rang zehn auf Rang sieben vor. Die Top-Acht der WM-Wertung fuhren in die acht Punkteränge.

Lando Norris führte kurzzeitig, um am Ende auf Platz drei zu landen. APA/ERWIN SCHERIAU

Am Samstagnachmittag (16 Uhr, live auf ServusTV) findet noch das Qualifying für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15 Uhr, live auf ServusTV) statt. Norris: "Morgen kommt eine neue Chance. Wir werden Max definitiv einen Fight liefern." (Andreas Gstaltmeyr aus Spielberg, 29.6.2024)

Ergebnisse des Sprints beim Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 26:41,389 Min.

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +4,616 Sek.

3. Lando Norris (GBR) McLaren +5,348

4. George Russell (GBR) Mercedes +8,354

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +9,989

6. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +11,207

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari +13,424

8. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +17,409

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas +24,067

10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +30,175

11. Esteban Ocon (FRA) Alpine +30,839

12. Pierre Gasly (FRA) Alpine +31,308

13. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls +35,452

14. Nico Hülkenberg (GER) Haas +38,423

15. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls +39,397

16. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +43,155

17. Logan Sargeant (USA) Williams +44,076

18. Alexander Albon (THA) Williams +44,673

19. Valtteri Bottas (FIN) Sauber +46,511

20. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo +53,143

WM-Stand (nach zehn Rennen + drei Sprints):

1. Verstappen 227 Punkte - 2. Norris 156 - 3. Leclerc 150 - 4. Sainz 120 - 5. Perez 112 - 6. Piastri 94 - 7. Russell 86 - 8. Hamilton 73 - 9. Alonso 41 - 10. Tsunoda 19 - 11. Stroll 17 - 12. Ricciardo 9 - 13. Oliver Bearman (GBR) Ferrari 6 - 14. Hülkenberg 6 - 15. Gasly 5 - 16. Ocon 3 - 17. Albon 2 - 18. Magnussen 1

WM-Stand Konstrukteure:

1. Red Bull Racing 339 Punkte - 2. Ferrari 276 - 3. McLaren 250 - 4. Mercedes 158 - 5. Aston Martin 58 - 6. Racing Bulls 28 - 7. Alpine 8 - 8. Haas 7 - 9. Williams 2

Grand Prix von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky)