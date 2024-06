Polizisten schirmen den Tatort vor israelischen Botschaft ab. AP/Marko Drobnjakovic

Belgrad – Ein Sonderpolizist ist am Samstag vor der israelischen Botschaft in Belgrad angegriffen worden. Auf den Beamten sei mit einer Armbrust geschossen worden, teilte Innenminister Ivica Dačić mit. Der am Hals verletzte Polizist habe das Feuer auf den Angreifer erwidert und diesen getötet, so der Minister, der von einem "klaren Terrorangriff" sprach. Der Verwundete sei am Weg ins Krankenhaus ansprechbar gewesen, befände sich aber in einem lebensbedrohenden Zustand, so Dačić.

Im Zusammenhang mit dem Angriff seien mehrere Personen festgenommen worden, sagte Dačić. Die Verhafteten sei der Polizei bereits bekannt gewesen. Der Angreifer soll ein Anhänger der "Wahhabiten-Bewegung", einer extremistischen Auslegung des Islam, allerdings von serbischer Abstammung, gewesen sein.

Ministerpräsident Miloš Vučević von der regierenden nationalistischen Serbische Fortschrittspartei verurteilte den Angriff als "abscheulich", berichtet die private Nachrichtenagentur Tanjug. "Dies war eine Tat des Wahnsinns, die keiner Religion und keinem Volk zugeschrieben werden kann", so der Ministerpräsident. Serbien sei fähig sich "vor Terrorismus zu schützen". (APA, red, 29.6.2024)