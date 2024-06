Austria-Präsident Kurt Gollowitzer und Finanzvorstand Harald Zagiczek. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien - Die Wiener Austria hat das Geschäftsjahr 2023/24 laut Angaben von Finanzvorstand Harald Zagiczek "mit einem deutlichen Jahresgewinn" abgeschlossen. Genauere Zahlen können erst nach Fertigstellung und Feststellung des Jahresabschlusses genannt werden, wie Zagiczek am Samstag in einer Mitteilung des finanziell angeschlagenen Fußball-Bundesligisten erklärte. Die Strategie, die heimische Generali Arena im Rahmen eines Sale and Lease Back Verfahrens zu nutzen, bleibe aufrecht.

Das im Frühjahr anvisierte Ziel, den Stadionverlauf bis Ende Juni abzuschließen, hat die Austria nicht erreicht. Mit einem solchen Verkauf soll auch ein Schuldenschnitt mit dem größten Gläubiger, der Bank Austria, erfolgen. Zagiczek betonte, dass der Verein an keine Fristen gebunden ist. "Der FK Austria Wien ist finanziell stabil und steht für den Zeitpunkt des Stadionverkaufes keineswegs unter Zeitdruck", meinte der Finanzchef der Favoritner. "Wir werden im Rahmen dieser Transaktion den bestmöglichen Preis und die zukunftsfähigste Variante für die FK Austria Wien AG realisieren. Wir sind auf einem guten Weg und die Verhandlungen sind weit fortgeschritten."

Der auslaufende Vertrag mit Hauptsponsor Frankstahl wurde in den vergangenen Tagen um zwei Jahre verlängert. Zagiczek kündigte an, dass in den nächsten Tagen weitere Abschlüsse erfolgen würden. Das negative Jahresergebnis belief sich bei der Austria im Geschäftsjahr 2022/23 auf 6,85 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2021/22 wurde ein Minus von 7,058 Mio. Euro angeschrieben. Die Verbindlichkeiten des Traditionsclubs stehen aktuell bei rund 60 Mio. Euro.

Ebenfalls am Samstag gab der Verein die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Abubakr Barry aus der zweiten israelischen Liga bekannt. Der 23-Jährige aus Gambia spielte zuletzt für Bnei Yehuda. Bei den Violetten soll er die nötige Eingewöhnungszeit erhalten, wie Sportdirektor Manuel Ortlechner am Samstag in einer Mitteilung meinte. Barry ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, in 32 Partien in der abgelaufenen Saison traf der 1,90-Meter-Mann neunmal und leistete für vier weitere Tore die Vorarbeit. (APA, 29.6.2024)