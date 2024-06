Athen – In Griechenland bedroht ein von stürmischem Wind angefachter Walbrand ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Athen. Etwa 80 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz, um die Flammen in der Bergregion Parnitha etwa 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt einzudämmen, wie die Feuerwehr mitteilte. Unterstützt wurden sie von zwölf Löschflugzeugen. Sturmböen von mehr als 100 Kilometer pro Stunde erschwerten den Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher im Fernsehen. Wahrscheinlich müssten 100 weitere Feuerwehrleute zur Verstärkung hinzugezogen werden.

Aufgrund des heißen und windigen Wetters herrscht in weiten Teilen Griechenlands derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr. AFP/ARIS MESSINIS

Am Himmel über Athen war eine große Rauchwolke zu sehen. Häuser seien aber von dem Feuer nicht bedroht, sagte ein Behördenvertreter. "Die Situation ist bisher stabil." Meteorologen warnten allerdings, dass der Wind nicht vor Sonntag abflauen dürfte. Ein großer Teil des mit Kiefern und Tannen bewachsen Naturschutzgebiets, wurde bereits 2007 durch einen Großbrand zerstört.

Wegen des heißen und windigen Wetters herrscht in weiten Teilen des Landes hohe Waldbrandgefahr, seit dem frühen Morgen wurden etwa 40 Brände gezählt. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich aus den Waldgebieten fernzuhalten. Waldbrände sind in Griechenland keine Seltenheit. Aber in den vergangenen Jahren sind sie verheerender geworden, da die Sommer heißer, trockener und windiger geworden sind, was Wissenschaftler mit den Auswirkungen des Klimawandels in Verbindung bringen. Nach den schweren Waldbränden des vergangenen Sommers und dem wärmsten Winter in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen haben die Behörden ihre Strategie gegen Wald- und Buschbrände verschärft. (Reuters, 29.6.2024)