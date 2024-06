Tschechiens Ex-Premier Andrej Babiš, Ungarn Ministerpräsident Viktor Orbán, FPÖ-Chef Herbert Kickl und EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky (FPÖ) Sonntagvormittag bei einer gemeinsamen Presseerklärung in Wien. APA/TOBIAS STEINMAURER

Es rückt zusammen, was zusammen gehört: FPÖ-Chef Herbert Kickl, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, und Tschechiens Ex-Premier Andrej Babiš haben am Sonntagvormittag bei einem überraschend angesetzten Termin in Wien erklärt, dass sie sich verbünden und auf EU-Ebene eine "neue politische Allianz, die sich aus patriotischen Kräften formiert" bilden wollen. Die drei bei der EU-Wahl am 9. Juni siegreichen Rechtsparteien aus Österreich, Ungarn und Tschechien planen gemeinsam eine neue rechte EU-Fraktion zu gründen. Im Rahmen einer gemeinsamen Presseerklärung sprach Kickl von einem "historischen Tag, weil wir mit dem heutigen Tag in eine neue Ära der europäischen Politik eintreten".

Überraschend kommt dieser Schritt nicht. Die mit Zwei-Drittel-Mehrheit regierende rechtsnationale Partei Fidesz von Orbán gehört aktuell keiner Fraktion im EU-Parlament an – sie wurde 2021 nach jahrelangen Konflikten aus der Europäischen Volkspartei (EVP) ausgeschlossen. Babiš stark rechtsliberale oppositionelle Protestbewegung ANO verließ ihrerseits die Fraktion der Liberalen erst unlängst. Sowohl Fidesz als auch ANO hatten die EU-Wahl in ihren Ländern gewonnen und sind seither auf EU-Ebene auf der Suche nach politischem Anschluss.

Um eine eigene Fraktion im EU-Parlament bilden zu können, brauchen die drei Rechtsparteien aber noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus vier weiteren EU-Ländern – obwohl FPÖ, Fidesz und ANO die erforderlichen 23 Mandate für die Gründung einer Fraktion auch alleine zusammen bringen. Gemäß EU-Wahlergebnis wird die FPÖ im neuen EU-Parlament über sechs Sitze, ANO über sieben Sitze und die Liste Fidesz-KDNP über elf Sitze verfügen.

Kickl zeigte sich jedenfalls "überzeugt, dass sich in den kommenden Tage noch viele andere anschließen werden". Es würde sich bereits jetzt abzeichnen, "dass es mehr sein werden, als manche vermuten". Ab dem heutigen Tag seien jedenfalls "alle politischen Kräfte, die das wünschen und sich einfügen wollen, herzlich Willkommen", sagte Kickl, der die Allianz als "Trägerrakete" bezeichnete. Orbán wiederum kündigte an, dass die Fraktion "raketenmäßig" sein werde und bald "die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung" im EU-Parlament.

Gespaltene Lager

Derzeit ist das rechte Lager in zwei Lager gespalten: die Fraktion Identität und Demokratie (ID) und die Fraktion der Konservativen und Reformer (EKR). Die FPÖ und der französische Rassemblement National von Le Pen zählen zu den führenden Kräften in der ID. Die extrem rechte Alternative für Deutschland (AfD) wurde wegen umstrittener NS-Äußerungen ihres Spitzenkandidaten Maximilian Krah kurz vor der EU-Wahl aus der ID-Fraktion ausgeschlossen – trotz Widerstands der FPÖ.

Die EKR-Fraktion wurde bisher von den polnischen Nationalkonservativen der PiS dominiert. Nach dem fulminanten Wahlsieg der Fratelli d'Italia ist dort nun Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni führende Kraft. Le Pen wird wiederum nachgesagt, ein Bündnis mit Meloni schließen zu wollen.

Auf EU-Ebene gibt es schon seit Jahren Bemühungen, die beiden Rechtsfraktionen unter einem Dach zu vereinen. Mit der Schaffung einer einzigen rechten Fraktion, so der Traum der Rechten, könne der Umbau der EU gelingen. Zögen sie nämlich alle an einem Strang, wären sie im EU-Parlament zweistärkste Kraft. Doch statt Einigkeit droht nun weitere Zersplitterung.

Dass dieses Vorhaben bislang erfolglos blieb, überrascht nicht: Es liegt wohl einfach in der Natur von rechtspopulistischen bis extrem rechten Parteien, dass eine internationale Zusammenarbeit schwierig ist, weil jede Partei in erster Linie ihre nationalen Interessen im Sinn hat. Für Kickl beweise die Sonntagvormittag präsentierte Allianz hingegen, dass "die Internationale der Nationalen" kein "Ding der Unmöglichkeit und Widerspruch" sei.

Bis zum 3. Juli muss beim Präsidium jedenfalls eingemeldet werden, wer eine Fraktion bilden will und mit wem. Am 16. Juli konstituiert sich dann das neue EU-Parlament.

"Augen auf Paris und Wien"

Bereits am Samstag heizte Orbán die Gerüchteküche über die Bildung einer neuen, rechten Fraktion im EU-Parlament an. Am Sonntag werde es zwei entscheidende Ereignisse geben, schrieb er in der ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet: "Rechte Parteien sollten starke Gruppen im Europäischen Parlament bilden, und dann eine Kooperation zwischen ihnen entwickeln." Und: "Wir sollten unsere Augen auf Paris und Wien richten."

Dass die Welt an diesem Wochenende nach Frankreich schaut, ist wenig überraschend. Dort finden schließlich Parlamentswahlen statt, die Präsident Emmanuel Macron nach der EU-Wahl überraschend ausgerufen hatte. Dabei könnte der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen laut Umfragen einen Triumph feiern und Platz eins erringen. Die regierenden Liberalen von Macron könnten hingegen eine schwere Niederlage erleiden und hinter dem Linksblock aus Linken, Sozialisten und Grünen auf Platz drei landen.

Beziehungen vertiefen

Blaue Spitzenvertreter pflegen jedenfalls seit vielen Jahren beste Kontakte zu Orbán und seiner Fidesz. Dessen Politik wird von den Freiheitlichen in vielen Bereichen, insbesondere in Asyl- und Migrationsfragen, als "Vorbild" bezeichnet. Erst vor zwei Wochen wurde die Regierung Orbán vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu einer Strafe von 200 Millionen Euro verurteilt, weil sie gegen EU-Asylregelungen verstoßen hatte.

Und erst diese Woche fand ein bisher weitgehend unbeachteter Besuch von Ungarns Außenminister Péter Szijjártó mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in Wien statt – und zwar im Rahmen eines Austauschs der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Ungarn. Szijjártó gilt als enger Vertrauter Orbáns und besonders rechter Scharfmacher.

Im Zuge seines Besuchs verkündete Szijjártó, dass die ungarische Regierung mit seiner Regierungspartei Fidesz ihre engen Beziehungen zur FPÖ weiter ausbauen und Kooperationen vertiefen wolle. Schließlich sei man in allen wichtigen EU-Themen einer Meinung und habe ähnliche Antworten darauf. Inhaltlich wollen FPÖ und Fidesz etwa die Asyl- und Migrationspolitik der EU umkehren und "Frieden in der Ukraine statt Waffenlieferungen". Und sie lehnen die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine strikt ab. Szijjártó und Hafenecker betonten außerdem die Notwendigkeit, dass "die Souveränisten und patriotischen Kräfte in der Europäischen Union Einigkeit zeigen müssen, um der Dominanz des liberalen Mainstreams etwas entgegenzuhalten".

Orbáns Regierung übernimmt übrigens am Montag für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Das mit Verfahren wegen Rechtsstaatsverletzungen belegte Land stellt seine Präsidentschaft unter das Motto "Make Europe Great Again" – angelehnt an den Wahlkampfslogan "Make America Great Again" von Ex-US-Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald Trump. (Sandra Schieder, 30.6.2024)