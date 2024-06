Los Angeles – Der US-amerikanische Schauspieler Martin Mull, der durch Auftritte in TV-Serien wie Roseanne und Sabrina – Total Verhext sowie in Filmkomödien bekannt wurde, ist tot. Seine Frau, Wendy Mull, habe den Tod bestätigt, berichtete die "New York Times" am Samstag (Ortszeit). Tochter Maggie Mull zollte ihrem Vater auf Instagram Tribut. Er sei "nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit" zu Hause gestorben.

Mull sei "in jeder denkbaren kreativen Disziplin" überragend und immer lustig gewesen, schrieb sie weiter. Der Schauspieler, Komiker und Maler wurde 80 Jahre alt. "Martin war der Größte. So lustig, so talentiert, so ein netter Kerl", schrieb Brautalarm-Regisseur Paul Feig (61) auf der Plattform X. Schauspielerin Jennifer Tilly (65) erinnerte an den gemeinsamen Komödienfilm Rented Lips von 1988, zu Beginn ihrer Karriere. "Er war so ein witzig-charismatischer und liebenswürdiger Mensch", schrieb sie auf X.

Martin Mull spielte Gastrollen in Veep – Die Vizepräsidentin (2016) und Grace and Frankie (2022). Willy Sanjuan/Invision/AP

Mull hatte Comedy-Rollen in den 90er-Jahre-Serien Roseanne und Sabrina – Total Verhext! Er wirkte in der Sitcom Dads mit und spielte Gastrollen in Veep – Die Vizepräsidentin (2016) und Grace and Frankie (2022). Auch für Filmkomödien wie Mr. Mom (1983), Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen (1993) oder Kiss & Kill (2010) stand er vor der Kamera. (APA, red, 29.6.2024)