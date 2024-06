Der in Sarajevo geborene deutsche Schriftsteller gewinnt den Hauptpreis. Unter den weiteren Preisträgern befinden sich Denis Pfabe, Tamara Štajner und Johanna Sebauer

Der Schriftsteller Tijan Sila gewinnt den diesjährigen Bachmann-Preis. APA/GERD EGGENBERGER

Klagenfurt – Bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt wurden am Sonntagvormittag fünf Preise vergeben. Vier Preise wurden von der Jury bestimmt, für den Publikumspreis zeichneten die Zuhörer via Internet-Voting verantwortlich.

Tijan Sila gewnnt den Ingeborg-Bachmann-Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Denis Pfabe erhielt den Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), Tamara Štajner den Kelag-Preis (10.000 Euro) und Johanna Sebauer den 3sat-Preis (7.500 Euro). Den BKS-Bank-Publikumspreis (7.000 Euro) bekam Johanna Sebauer zugesprochen. (APA, 30.6.2024)