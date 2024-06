Francesco Bagnaia ließ seine Ducati zum Sieg fliegen. IMAGO/ANP

Assen – MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat zum dritten Mal in Serie den Grand Prix der Niederlande in Assen gewonnen. Der 27-jährige Italiener führte am Sonntag einen Fünffachsieg für Ducati an und gewann souverän vor Jorge Martin. Mit seinem fünften Saisonerfolg rückte Bagnaia bis auf zehn Punkte an den spanischen WM-Führenden heran. Dritter wurde Enea Bastianini. Bester KTM-Fahrer war Brad Binder an der siebenten Stelle.

Herz. IMAGO/ANP

"Ich habe es sehr genossen, heute war einfach alles perfekt", sagte Bagnaia nach seinem 23. Sieg in der Königsklasse. Der nächste WM-Lauf geht kommenden Sonntag auf dem Sachsenring in Deutschland in Szene. (APA, 30.6.2024)

Motorrad-Ergebnisse Grand Prix der Niederlande am Sonntag in Assen:

MotoGP: 1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 40:07,214 Min. - 2. Jorge Martin (ESP) Pramac-Ducati +3,676 Sek. - 3. Enea Bastianini (ITA) Ducati +7,073. Weiter: 7. Brad Binder (RSA) KTM +16,005 - 11. Jack Miller (AUS) KTM +24,004 - 14. Augusto Fernandez (ESP) Tech3-KTM +42,871. U.a. ausgeschieden: Pedro Acosta (ESP) Tech3-KTM

WM-Stand (nach 8 von 20 Stationen): 1. Martin 200 Punkte - 2. Bagnaia 190 - 3. Marc Marquez (ESP) Ducati 149. Weiter: 6. Acosta 101 - 7. Binder 98 - 15. Miller 32 - 17. Fernandez 15