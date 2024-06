Zweiter Grand Prix-Sieg für den Briten im Mercedes. Piastri im McLaren und Sainz im Ferrari am Podest. Verstappen Fünfter, Norris out

Russell profitierte von einer Kollision von Verstappen und Norris an der Spitze und gewann. EPA/MARTIN DIVISEK

Spielberg – Dank einer späten Kollision zwischen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und McLaren-Verfolger Lando Norris hat Mercedes-Pilot George Russell unverhofft den Großen Preis von Österreich gewonnen. Der 26-jährige Brite jubelte am Sonntag auf dem Red Bull Ring nach einer dramatischen Schlussphase über seinen zweiten Grand-Prix-Sieg. Zweiter wurde Oscar Piastri im zweiten McLaren vor Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Verstappen wurde beim Red-Bull-Heimrennen Fünfter, Norris schied aus.

"Unglaublich, es war ein harter Kampf da draußen. Dann habe ich auf der Leinwand gesehen, dass Max und Lando ziemlich hart gekämpft haben. Wir wollten da sein, um die Scherben aufzuheben, und das haben wir gemacht", sagte Russell nach seinem zweiten Triumph nach November 2022 in Brasilien. Für Mercedes um Teamchef Toto Wolff, der über ein unerwartetes Happy End bei einem lange unspektakulären Heim-GP jubelte, war es der erste Sieg seit fast zwei Jahren. "Ein wirklicher Stein ist vom Herzen gefallen. Jetzt haben wir endlich einen Sieg", sagte der Wiener.

Überraschungssieger George Russell mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff. REUTERS/Leonhard Foeger

Verstappen sah lange wie der sichere Sieger aus, ehe ein verpatzter Boxenstopp das Rennen wieder spannend machte. Sechs Runden vor der Zielflagge kollidierten Verstappen und der zu diesem Zeitpunkt schnellere Norris in Kurve 3. Die Rennleitung sah die Schuld bei Verstappen, der noch eine Zehn-Sekunden-Strafe erhielt. "Es war schon ein komischer Kontakt", meinte der Spielberg-Rekordsieger. "Es war von beiden Fahrern unnötig hart, das hätte man auch anders lösen können", analysierte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko die entscheidende Szene.

Während der Sprintsieger vom Samstag mit einem Reifenschaden in die Boxengasse rollte und am Ende noch ins Ziel kam, musste Norris aus seinem McLaren enttäuscht aussteigen. Der WM-Leader baute seinen Vorsprung beim Heimrennen deshalb aus, der Niederländer führt vor dem Rennen in Silverstone in der kommenden Woche komfortable 81 Punkte vor Norris. Der WM-Dritte Charles Leclerc im Ferrari schied nach einem verpatzten Rennen ebenfalls aus. (APA, 30.6.2024)

Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Österreich:

Rennlänge: 71 Runden zu je 4,318 km = 306,452 km

1. George Russell (GBR) Mercedes 1:24:22,798 (Schnitt: 218,894 km/h)

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +1,906

3. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +4,533

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +23,142

5. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +37,253

6. Nico Hülkenberg (GER) Haas +54,088

7. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +54,672

8. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1:00,355

9. Daniel Ricciardo Racing Bulls +1:01,169 (AUS)

10. Pierre Gasly (FRA) Alpine +1:01,766

11. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1:07,056

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1:08,325

13. Lance Stroll (CAN) Aston Martin Aramco +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls +1 Runde

15. Alexander Albon (THA) Williams +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN) Kick Sauber +1 Runde

17. Zhou Guanyu (CHN) Kick Sauber +1 Runde

18. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin Aramco +1 Runde

19. Logan Sargeant (USA) Williams +2 Runden

20. Lando Norris (GBR) McLaren +7 Runden

Schnellste Runde:

Fernando Alonso (ESP) Aston Martin Aramco in der 70. Runde in 1:07,694 (Schnitt: 229,630 km/h)

WM-Stand (nach 11 von 24 Rennen und 3 von 6 Sprints):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 237

2. Lando Norris (GBR) McLaren 156

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari 150

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 135

5. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing 118

6. Oscar Piastri (AUS) McLaren 112

7. George Russell (GBR) Mercedes 111

8. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 85

9. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin Aramco 41

10. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls 19

11. Lance Stroll (CAN) Aston Martin Aramco 17

12. Nico Hülkenberg (GER) Haas 14

13. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls 11

14. Oliver Bearman (GBR) Ferrari 6

15. Pierre Gasly (FRA) Alpine 6

16. Kevin Magnussen (DEN) Haas 5

17. Esteban Ocon (FRA) Alpine 3

18. Alexander Albon (THA) Williams 2

Stand Konstrukteurs-WM (nach 11 von 24 Rennen und 3 von 6 Sprints):

1. Red Bull Racing 355

2. Ferrari 291

3. McLaren 268

4. Mercedes 196

5. Aston Martin Aramco 58

6. Racing Bulls 30

7. Haas 19

8. Alpine 9

9. Williams 2

Nächstes Rennen:

Grand Prix von Großbritannien am 7. Juli in Silverstone